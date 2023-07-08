закрыть
8 июля 2023, суббота, 19:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Моя жизнь прежней уже не будет»

7
  • 8.07.2023, 18:02
  • 4,504
«Моя жизнь прежней уже не будет»

Истории белорусов, которые уже несколько лет не могут восстановиться после ковида.

В начале мая Всемирная организация здравоохранения официально отменила чрезвычайное положение, объявленное из-за пандемии COVID-19. Мир перестал носить маски и сдавать тесты, чтобы перемещаться между странами. Между тем люди, которые переболели коронавирусом несколько лет назад, сталкиваются с проблемами. Для них пропадают запахи и вкусы или искажаются до неузнаваемости. Вот две такие истории от читателей zerkalo.io.

Ольга, 45 лет, Минск:

- Я переболела ковидом в ноябре 2020 года. Болезнь протекала не очень тяжело. Была температура около 37 градусов, 10% легких было поражено. Первые несколько дней очень сильно болела голова — затылочная часть справа. Потом врач сказал, что там находится отдел мозга, который отвечает за запахи и вкус. Обоняние и вкус пропали на три месяца, затем вернулись, но в искаженном виде. Я была рада и этому.

В мае 2021 года внезапно продукты питания стали невыносимо вонять. Смесь запаха кошачьих фекалий, формалина и еще непонятно чего. Почти ничего не могла есть, только макароны и рыбу. Хуже всего пахли мясные и молочные продукты, лук и яйца.

За два года настоящие вкусы и запахи так и не вернулись. До сих пор не могу есть яйца, чеснок, лук, некоторые виды колбас. В кафе и ресторанах прошу блюда без лука. Если иду в гости к знакомым, для меня готовят отдельно. Врачи ничего сделать не могут. Сказали, что это длительный процесс. Протекает у всех по-разному. Нормальное обоняние может не вернуться никогда.

Еще я стала очень чувствительна к запаху пота. Просто невыносимо ездить в общественном транспорте. Стараюсь ходить пешком. Я работаю учителем, и физически не могу находиться в аудитории, если там есть хотя бы один нечистоплотный человек.

После ковида появилось тревожное расстройство. Пришлось обратиться к психотерапевту. Пропал и нормальный сон. Уже больше двух лет не могу выспаться, сплю в берушах и маске.

Мне 45, но я уже могу забыть какое-нибудь слово, а ведь мне постоянно надо что-то рассказывать ученикам. Думаю, моя жизнь прежней уже не будет. Болезнь повлияла на работу мозга.

Мария, 30 лет, Минск: «Для меня трагедия, если в офисе кто-то разогрел в микроволновке еду с луком — дышать становится невозможно»

Я переболела ковидом в декабре 2020 года. Болезнь протекала без осложнений, только на несколько дней пропали обоняние и вкус. Самое неприятное ждало меня впереди.

После выздоровления мне перестал нравиться запах духов, стиральных порошков, прочей химии. Еще через год буквально в один момент стали отвратительны на вкус многие продукты. Одно время я даже не могла пить чай и кофе.

Это сложно описать словами. Лук и пот теперь пахнут — вернее, воняют — одинаково. Похоже на какую-то гниль, наверное. Гнилью отдают и яйца. Запах чеснока теперь трудно с чем-то сравнить, что-то очень мерзкое. Огурцы вообще ни на что не похожи, нет таких запахов в мире. Арбуз тоже таким огуречным ароматом отдает. Почему-то манго и все продукты с манго воняют, как помет кота. Бытовая химия тоже по-другому пахнет. Бензин похож, наверное, на краску, тоже сложно описать.

Врачи выписывали препараты, витамины, но ничего не помогло. Советовали делать ароматерапию с эфирными маслами, но тоже без результата.

Как изменились мои привычки? Готовая кулинария — до свиданья. На работу приходится делать ссобойки, потому что обед из магазина всегда будет с луком или чесноком. Много раз уже бывало, что продавцы меня убеждали в обратном, и очередная котлета отправлялась в мусорку или на обед бездомным собакам.

Для меня трагедия, если в офисе кто-то разогрел в микроволновке еду с луком, — дышать становится невозможно.

В семье всегда готовим два варианта блюда — отдельно для меня и отдельно для всех остальных. Так и живем.

Что такое постковидный синдром?

По данным ВОЗ, в 2020–2021 гг. примерно у 17 миллионов человек в Европе наблюдались долгосрочные последствия COVID-19. Даже сейчас, когда самый тяжелый этап пандемии, вероятно, уже миновал, риск развития постковидного синдрома после заражения COVID-19 остается столь же высоким (примерно 10−20% от общего числа инфицированных).

Поскольку это совершенно новый синдром, врачи часто не могут с уверенностью определить наиболее эффективные пути оказания помощи пациентам с длительным COVID-19. С учетом того, что у лиц с этим патологическим состоянием было зафиксировано в общей сложности более 200 различных симптомов, универсальных подходов к его лечению не существует.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец