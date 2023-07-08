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Польский режиссер «взорвал» Сеть трейлером политического триллера о Путине

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  • 8.07.2023, 18:06
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Польский режиссер «взорвал» Сеть трейлером политического триллера о Путине

В фильме расскажут о связи хозяина Кремля с мафией в 90-х годах и его личной жизни.

Польский кинорежиссер Патрик Вега, известный также под псевдонимом Бесалил, показал первый трейлер своего англоязычного политического триллера «Путин», который расскажет о жизни российского диктатора, сообщает ТСН.

По словам Веги, эта картина – его «творческий протест» как против Путина, так и против российской агрессии в Украине.

В ленте Вега планирует показать загадочные связи кровавого фюрера с мафией в 90-х годах, когда Путин был международным советником экс-мера Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Покажут в фильме и личную жизнь диктатора. В частности, судя по трейлеру, в ленте будут присутствовать интимные сцены со спортсменкой Алиной Кабаевой. Также в картине пойдет речь и о полномасштабной войне, которую Путин развязал против Украины.

«Путешествие вглубь головы российского диктатора», – такая подпись сопровождает первый трейлер фильма.

Пока картина находится на стадии съемки. Точную дату премьеры пока не объявляют. Патрик Вега занимается поиском актеров и, говорят, в роли путина видит американского актера. Какого именно, - держится в тайне.

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