Белорусские пограничники усложняют ситуацию в пункте пропуска «Каменный Лог» 1 8.07.2023, 18:19

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Из-за них на границе с Литвой застряли сотни водителей.

Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил, что на пограничном переходе «Каменный Лог» (с литовской стороны - «Мядининкай») на белорусско-литовской границе очереди из грузовиков, уже оформленных белорусской стороной, но которые не пускают в Литву, составляют уже более 200 авто.

Согласно ГПК, белорусская таможня работает в «стабильном режиме», транспортные средства «оформляются без задержек». Причина же создания очереди-то, что с 13.00 литовская сторона закрыла движение для всех видов транспорта, идущего на выезд из Беларуси через пункт пропуска «Каменный Лог — Медининквй», а с 13.30 — и на въезд в Беларусь, за исключением рейсовых автобусов.

Представитель Государственной пограничной службы Литвы (VSAT) Гедрюс Мишутис объяснил, что решение временно приостановить пересечение границы через это КПП было принято потому, что белорусские власти отказались принять гражданина Пакистана, который пытался въехать в Литву по поддельным документам.

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