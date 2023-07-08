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Что приготовить на пикнике, кроме шашлыка

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  • 8.07.2023, 18:37
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Что приготовить на пикнике, кроме шашлыка

Несколько вариантов оригинальных блюд.

Летние вылазки на природу невозможно представить без посиделок у костра с друзьями и ароматных блюд на открытом огне. Однако традиционный шашлык из свинины и жареные куриные крылышки со временем надоедают, кажутся чересчур калорийными и тяжёлыми для желудка. Для ценителей полезного гриля и настоящих гурманов редакция «АиФ» подобрала необычные рецепты для мангала, которые легко воплотить на природе.

Шампиньоны в сметане

Альтернативой мясному шашлыку могут стать грибы, которые также отличаются питательностью. Этот рецепт приглянётся тем, кто предпочитает спонтанный отдых без грандиозных приготовлений.

500 г шампиньонов

200 г сметаны

½ ч. ложки соли

½ ч. ложки приправы хмели-сунели.

Свежие грибы нужно промыть и промокнуть бумажным полотенцем. В таком виде берём их на пикник. Уже на природе смешайте сметану с любимыми специями и обваляйте в ней шампиньоны. Для этого можно использовать глубокую посуду либо обычный полиэтиленовый пакет. Грибы в соусе наденьте на деревянные шпажки или просто положите на решёточку. Жарить нужно аккуратно, около 10 - 15 минут. Грибы, естественно, потемнеют сверху, но внутри получатся сочными.

Если вам удастся найти шампиньоны с большой шляпкой, то можно приготовить оригинальные мини-пиццы. Для этого надо нафаршировать шапочки грибов какой-либо начинкой. Например, смесью помидоров с сыром и зеленью. Далее - запекаем всё аккуратно на мангале.

Креветки с дымком

Простой шашлык можно приготовить из креветок. При этом обязательно нужно брать те, что большого размера, то есть королевские. Для удобства используйте деревянные шпажки. Или просто выложите креветки на решётку.

1 кг королевских креветок

1 лимон

1 головка чеснока

1 ст. ложка соевого соуса

соль – по вкусу

смесь перцев и приправ – по вкусу.

Для маринада нужно смешать в блендере специи, лимон, чеснок и соевый соус. Получившейся смесью залейте чистые, предварительно очищенные от панциря креветки и оставьте настаиваться несколько часов. Затем нужно «посадить» креветки на шпажки и жарить 10-15 минут, постоянно переворачивая, пока не появится румяная корочка.

Тот, кто не любит острые блюда, может вымочить креветки в пряном соусе терияки, смешанном с семенами кунжута. В этом случае нанизывать морепродукты на шпажки можно поочередно с дольками ананаса.

Креветки можно жарить и в неочищенном виде. Если кроме решёточки у вас есть ещё и казан, то готовить на огне можно и мидии в овощном рагу.

Картофельный «вулкан»

Сложно представить поход на природу без картошечки с дымком. Самый простой вариант - приготовить её с хрустящей корочкой на шампурах или запечь с приправами и овощами в фольге. Мы же предлагаем вам удивить своих товарищей и сделать на барбекю сочные картофельные «вулканчики»!

6 больших картофелин

250 г сливочного сыра

400 г твёрдого сыра

12 ломтиков бекона

6 ст. ложек сметаны

1 пучок зелёного лука.

Заготовку для этого блюда необходимо сделать заранее в домашних условиях. Как понятно из названия, мы будем начинять картошку аппетитной начинкой. Однако на мангал надо отправлять уже готовый картофель. Лучше запечь его дома в фольге либо аккуратно отварить в мундире.

В это время готовим начинку из мелко нарезанного лука, 300 г твёрдого сыра, натёртого на средней тёрке, и сливочного сыра. Готовый картофель нужно остудить и отрезать у него края с двух сторон. Причём так, чтобы «дно» осталось, а «крышечка» нам не нужна. Затем с помощью маленькой ложки вытаскиваем мякоть картошки, не повреждая при этом стенки. Далее начиняем картофель. Как вариант - для начинки также можно взять помидоры и колбасу. Оборачиваем картофель двумя ломтиками бекона и закрепляем их зубочистками.

В таком виде привозим «вулканчики» на природу и готовим на решётке в вертикальном положении до золотистой корочки бекона. Примерно через 20 минут нужно посыпать картофель оставшимся твёрдым сыром и дать ему расплавиться в виде «крышечки». Готовое блюдо украсьте сметаной и зеленью.

Овощной шашлык

Овощи на углях могут быть гарниром к рыбе или грибам либо самостоятельным блюдом. На мангале вкусно получаются цуккини, баклажаны, кукуруза, помидоры черри и сладкий болгарский перец. Их следует лишь нарезать кружочками и насадить на шампур. Не забудьте посолить и приправить по вкусу.

На открытом огне вкусно получается и цветная капуста. Перед приготовлением её соцветия следует сбрызнуть соусом из оливкового масла с чесноком. Также поэкспериментируйте с маленькой брюссельской капустой. Например, заверните её в бекон и запекайте на решёточке.

Овощи можно насадить на шампур вместе с картофелем и грибами или сделать из них самостоятельный полезный шашлык.

Банановые «лодочки»

Среди рецептов для приготовления на мангале есть варианты и для сладкоежек. Один из самых популярных десертов на природе – банановые «лодки».

банан

шоколад

маршмеллоу (либо зефир)

корица (либо кокосовая стружка).

Почистите бананы и разрежьте вдоль. Уложите кусочки фрукта в фольгу в форме лодочки, а затем «начините» кусочками шоколада и маршмеллоу. Сверху посыпьте корицей и заверните банан полностью в фольгу. «Лодочки» нужно обжаривать на решётке в течение 5 минут. Кстати, кушать запечённые бананы вкуснее с мороженым.

Печёные яблоки

Ещё один лёгкий в приготовлении и вкусный десерт для пикника — печёные яблоки.

5 крупных яблок

5 ч. ложек мёда

20 г клюквы

5 грецких орехов

корица.

С помощью ножа нужно аккуратно сделать отверстие примерно до половины яблока, удалив сердцевину, но оставив «дно». Далее в каждый фрукт положите по ложке мёда, грецкому ореху и ягоде. Ароматный вкус добавит корица.

Каждое яблоко заверните в фольгу и выпекайте на углях или решётке, пока фрукты не станут мягкими. Подавать также вкуснее с мороженым.

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