Политолог: Лукашенко совершил одну очень серьезную ошибку 1 8.07.2023, 18:50

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МУС может расширить список подозреваемых.

Украинский дипломат и политолог, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара в интервью сайту Charter97.org отметил, что Международный уголовный суд должен выдать ордер на арест Лукашенко.

— Лукашенко не стесняется говорить о своей причастности к похищению украинских детей. Договорится ли белорусский диктатор до ордера на арест?

— Я хотел бы, чтобы это произошло. Знаете, другие преступления требуют документации, процедур, а Лукашенко же сейчас совершает ошибку, публично признаваясь в тех вещах, которые будут квалифицировать как международное преступление.

Речь идет не только про нахождение детей, незаконно вывезенных с территории Украины, но если там им будут промывать мозги, то это будет элементом геноцида, ведь стирание любой идентичности является признаком геноцида. Надеюсь, что МУС в этом случае расширит список подозреваемых, не только фюрер русского мира, но и Лукашенко окажется в том же юридическом статусе.

Белорусское государство, управляемое Лукашенко, с точки зрения международного права является таким же агрессором, как и РФ. Хотелось бы, чтобы и руководство Беларуси оказалось в списках тех, кто будет отвечать за подготовку, провокацию агрессии и ведение войны, преступления, которые связаны с незаконным перемещением и удержанием украинских детей.

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