Россиянин эмоционально пожаловался на реалии в РФ и заявил, что был рад мятежу Пригожина 8.07.2023, 18:55

Случайный опрос рядовых граждан открыл показательную картину.

Случайный опрос рядовых граждан в России открыл показательную картину, сложившуюся в государстве на сегодняшний день. Обычные граждане жалуются на низкий уровень жизни, гибель знакомых на войне в Украине и сожалеют о том, что ЧВК «Вагнер» не достигла цели во время военного переворота в РФ, отмечает «Обозреватель».

Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы. Россиянин на кадрах заявил, что «живут они в ла*не».

«Я в охране 18 тысяч (российских рублей - прим.) получаю», – посетовал он, констатировав, что этих денег не хватает, чтобы обеспечить семью.

На вопрос о мятеже основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина мужчина отметил: "Х..во, что не дошел. Я был так счастлив, когда они рванули туда».