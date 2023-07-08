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В центре Минска столкнулись три авто

  • 8.07.2023, 18:57
В центре Минска столкнулись три авто

Одно из них — каршеринговое.

ДТП на проспекте Независимости в Минске недалеко от Октябрьской площади случилось около 14.15 в субботу, 8 июля. 60-летний водитель Volkswagen сервиса «Яндекс.Такси» столкнулся с автомобилем Mazda, а тот — с Renault.

В результате пострадала 16-летняя пассажирка одного из авто. Ее увезли в больницу. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ Ленинского РУВД Минска.

По данным ГАИ, мужчина на каршеринговом авто «Яндекс.Такси» не выбрал безопасную дистанцию.

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