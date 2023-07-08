«Едьте через другой»: Что сейчас происходит в пункте пропуска «Мядининкай»? 5 8.07.2023, 19:19

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Литовцы перекрыли границу переносным забором.

Пункт пропуска «Мядининкай» на границе Литвы и Беларуси закрыли в 13.00 из-за инцидента с гражданином Пакистана, который попытался попасть в Литву по поддельным документам. Автомобили через «Мядининкай» не пропускают до сих пор, как и маршрутки. А вот рейсовые автобусы проезжают. «Зеркало» попыталось узнать, когда откроется пункт пропуска и что сейчас там происходит.

Государственный таможенный комитет заявил, что Литва закрыла движение на въезд, а выезжать разрешает только рейсовым автобусом. Это подтвердили и на горячей линии Госпогранкомитета, куда журналисты позвонили как обычные граждане. Дежурный отметил, что литовская сторона начала выпускать рейсовые автобусы. Но разворачивает маршрутки, которые пытаются выехать из страны. ГТК отметил, что сейчас с белорусской стороны скопилась очередь из 200 грузовых авто, которые таможня уже оформила.

Журналисты как физлицо позвонили в пункт пропуска «Мядининкай» и поинтересовались, можно ли проехать через него в Литву и из-за чего задержка движения. Сотрудник подтвердил, что «Мядининкай» автомобили не пропускает, он посоветовал сегодня через них не ехать, откроется ли граница в ближайшее время — неизвестно, мужчина не может сказать это наверняка.

— Через другой пункт пропуска едьте, — сказал сотрудник. — Почему я должен вам сейчас говорить причину, по которой мы закрылись? У белорусов спросите. Звоните им, они все знают, почему закрыли.

Оперативный дежурный Сморгонской пограничной группы (ее сотрудники работают на ПП «Каменный Лог») заявил, что это литовская сторона перекрыла границу:

— Литовцы в одностороннем порядке перекрыли [границу] переносным забором, без каких-либо комментариев. Ничего не едет. Почему они сказали, мол, звоните белорусам… — недоумевал пограничник.

На уточнение о возможной причине задержки в виде «мигранта на нейтралке», сотрудник ГПК ответил, что пункт пропуска закрылся «вряд ли из-за этого». По его сведениям, никто не знает, сколько времени это может продлиться, «официальных комментариев никто не дает».

- На остальных пунктах пропуска движение не останавливалось, на «Лоше» и «Котловке» оно идет. Но надо учитывать тот факт, что там нет отделения банка, там вы не сможете местный сбор заплатить.

Напомним, Литва прекратила оформление пересекающих границу людей и транспорта в пункте пропуска «Мядининкай» (сопредельный пункт пропуска — «Каменный Лог»). Как позже выяснилось, это произошло из-за инцидента на нейтральной полосе.

Очевидцы сообщили, что спор из-за «мигранта, который сидел на нейтралке, литовцы попросили вернуть его назад в РБ, наши не приняли, ну и литовцы закрылись».

Соответственно, и белорусская сторона не производит оформление транспорта. Тем, кто уже заплатил за въезд в зону ожидания, предлагают вернуть деньги и уехать на другие пункты.

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