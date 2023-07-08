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Политолог: Шойгу находится в ужасающем положении после мятежа

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  • 8.07.2023, 19:25
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Политолог: Шойгу находится в ужасающем положении после мятежа

На что может пойти министр обороны РФ?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу после мятежа ЧВК «Вагера» находится в ужасающем положении. Об этом espreso.tv заявил политолог Александр Морозов. В связи с этим Россия может попытаться пойти в наступление в Украине.

Он напомнил, что в последние полгода РФ проводила переподготовку резервистов и контрактников в Беларуси. Мобилизированные в сентябре 2022 тоже уже подготовлены.

«Плюс, как я слышал из данных украинской разведки, 50-тысячный контингент какой-то сконцентрированный российским генштабом в районе Бахмута. Другими словами, вполне возможно, Кремль пойдет по пути наступления. Потому что Сергей Шойгу после этого устрашающего путча, этого стыда находится в тяжелом положении, да и Герасимов тоже. Путин, конечно, вывернется, у него хорошая позиция всегда, он всегда присваивает результат, у него такое место в этой политической системе, если бы что ни случилось - все ему на пользу», - подчеркнул политолог.

По его словам, проблемой верхушки России является то, что ей приходится добиваться военного успеха для Путина. Пригожина выбили из политической игры. Глава генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу ничего показать не могут.

- Это очень опасные вещи. Они вынуждены в такой ситуации стремиться к наступательной операции, потому что это будет очень тяжелая история, - пояснил Александр Морозов.

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