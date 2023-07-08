Силы обороны Украины ведут наступление на двух направлениях 8.07.2023, 19:39

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Генштаб ВСУ раскрыл важные детали.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток произошло более 25 боевых столкновений.

В течение суток на Лиманском направлении противник пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Веселого Донецкой области, но безуспешно. Также нанес авиационные удары возле Невского Луганской области и Спорного Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершал безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области. Там же нанес авиационный удар. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Дружковки и Белой Горы.

На Марьинском направлении, под вражескими огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационные удары возле Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

Российские оккупанты обстреливали населенные пункты Донецкой, Луганской, Сумской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей.

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