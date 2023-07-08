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Куда из Беларуси можно рвануть в отпуск?

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  • 8.07.2023, 19:59
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Куда из Беларуси можно рвануть в отпуск?

Посмотрели горячие туры на море.

Приближается середина лета, а хороших вариантов отдыха для человека, живущего в Беларуси, немного: или отдохнуть на родине, или слетать на море за несколько среднемесячных зарплат с человека. «Белсат» обратился к белорусским туроператорам с вопросом: куда направить отдыхать родителей-пенсионеров, чтобы было на море и безопасно?

Отдых лучше планировать заранее, но если только теперь пришла мысль рвануть на море, шансы еще есть: туроператоры предлагают туры с вылетом хоть послезавтра. Больше всего предложений горячих туров от белорусских туроператоров в Турцию. Второе место делят Объединенные Арабские Эмираты и Египет, следом за ними – туры в Грузию и Россию.

Основная масса горячих предложений – туры за 2-3 тысячи рублей с человека с перелетом на время от 7 до 14 ночей. Если повезет, можно ухватить тур в Турцию на двоих «всего лишь» за 5 тысяч рублей даже на 9 ночей в трехзвездочном отеле, с перелетом, завтраком, страховкой и сборами.

Турция в среднем немного дешевле, Египет, Грузия и Эмираты немного дороже. Горящие туры в Россию стоят не тысячи, а лишь сотни рублей, но не предлагают пляжного отдыха. На пляже (в том числе в оккупированном украинском Крыму) предложения есть в том числе на июль, но их не относят к горячим – цены обычные, да и на пляжные курорты России самолеты не летают из-за войны в Украине.

Не исчезли и предложения туров в страны Евросоюза, например в Испанию или на Кипр, но цены на них выше, а горячих предложений почти нет.

Куда лучше?

Один из белoрусских туроператоров говорит: 4 тысячи рублей на двоих за неделю на море – «таких цен сейчас вообще не будет». Самые бюджетные направления – Турция и Арабские Эмираты. В Турции самые дешевые варианты, которые предлагает этот оператор, начинаются от 5100 рублей на двоих, в Эмиратах приблизительно те же цены, находится даже более дешевый вариант, чем был в Турции.

Отдых в странах Евросоюза, казалось бы, не намного дороже Турции или Эмиратов: туроператор находит подобный вариант на 7 ночей за 5500 рублей. Но это цена без учета получения визы и дороги до Варшавы или Вильнюса, откуда будет вылет, а лететь за такую цену придется лоукостерам – вероятно, придется доплатить за багаж.

Грузия будет не дешевле, а даже дороже, говорит туроператор, так как перелет туда дороже, чем в Турцию или Эмираты. А некогда недорогая Черногория теперь стоит за 7 ночей более 7000 рублей на двоих: если лететь туда из Минска, нужно делать пересадку в Турции.

Что с визами?

В Грузию, Турцию и Эмираты белoрусам не нужна виза. В Египте туристам можно получить визу по прилету за 25 долларов, а в Шарм-эш-Шейхе виза не нужна. В шенгенские страны виза, конечно же, необходима, и получить ее в Беларуси проблематично.

Другой туроператор, который предлагает визовую поддержку, рассказывает: если в июле планировать отпуск в Евросоюзе, то лучше смотреть на Грецию и август. Туда меньший выбор туров и выше цены, зато визу можно сделать сравнительно быстро, за 15 дней (и за 150 рублей можно докупить скорейший «премиум-сервис»). Визу следует ожидать однократную, на конкретную поездку.

Если в Европу не спешить, можно обратиться за визой в испанский визовый центр в Москве: 7 июля была доступна запись на 21-е, а рассмотрение заявки может занять шесть недель, то нужно ориентироваться уже на сентябрь. Для поездок в Москву за визой формируют специальные группы, организовывают транспорт. В таком случае тур лучше не покупать заранее, так как визу могут дать позже или не дать вовсе. Испанский визовый центр недавно заработал и в Минске, но туроператор не советует рассчитывать на него: «Там еще дольше будет».

Других быстрых вариантов для туристов нет, хотя можно попытаться получить визу от Италии или Германии (в последнюю нужно еще делать приглашение). Туроператор упоминает также о возможности получить рабочую визу в Польшу, которую можно получить за месяц, но такой вариант для туристов он не рекомендует.

Оператор предупреждает: для получения «шенгена» нужно будет предоставить выписки из банков, там нужно иметь хорошую сумму на счете. Для Греции – минимум € 2000, для Испании – минимум € 1500 или € 100 в день.

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