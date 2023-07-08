Директор ЦРУ прогнозирует для России будущее экономической колонии Китая 3 8.07.2023, 20:05

Из-за войны экономика России сильно пострадала на долгие годы.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс прогнозирует для России будущее экономической колонии Китая. Об этом он сказал в ходе выступления на ежегодной лекции Фонда Дитчли в британском Оксфордшире 1 июля, передает The Washington Post (перевод — liga.net.

Бернс заявил, что российско-украинская война, развязанная диктатором РФ Путиным, уже обернулась для России стратегическим провалом – обнажились ее военные слабости, экономика сильно пострадала на долгие годы.

- Ее будущее в качестве младшего партнера и экономической колонии Китая определяется ошибками Путина, ее реваншистские амбиции притупляются НАТО, которое становится все больше и сильнее", – заявил директор ЦРУ.

Он отметил, что агрессия России представляет собой серьезное испытание, но Китай – это единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и обладает для этого все большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью.

Комментируя попытку главаря «Вагнера» Евгения Пригожина пойти на Москву и его резкие обвинения Кремля в лживом обосновании полномасштабного вторжения, Бернс предположил, что влияние этих слов и этих действий будет сказываться на РФ еще какое-то время, как «яркое напоминание о разрушительном воздействии путинской войны на его собственное общество и его собственный режим».

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