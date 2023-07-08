Могут ли белорусские автомобилисты ездить на зимней резине летом? 8.07.2023, 20:19

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Объяснил автомеханик.

«Я неопытный водитель. Допускается ли ездить на зимней резине круглогодично?», - с таким вопросом житель Витебска обратился к «АиФ».

- С точки зрения закона ездить на зимней резине весь год не запрещается, лишь бы протектор имел не менее 1,6 мм остатка летом и не менее 4 мм зимой, - отмечает автомеханик Игорь Крайнов. - Однако с точки зрения безопасности, экономии и срока эксплуатации использовать «зиму» летом нерезонно.

В жару резина становится слишком мягкой, это приводит к повышенному износу протектора, и ее придется чаще менять. Увеличивается сопротивление качению, следовательно выше расход топлива.

Тормозной путь авто летом на зимней резине увеличивается, а при резком торможении на асфальте с шипованными шинами и вовсе можно уйти в неуправляемый занос.

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