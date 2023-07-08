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«Кремлевский Буратино сегодня оказался в «стране дураков»

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  • 8.07.2023, 20:22
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«Кремлевский Буратино сегодня оказался в «стране дураков»

Эрдоган выстраивает отношения с Кремлем по принципу «слово дал - слово забрал».

Об этом в своем телеграм-канале заявил известный историк и политический обозреватель Александр Фридман:

- Эрдоган выстраивает отношения с РФ по разумному принципу «слово дал - слово забрал». России было обещано, что командиры «Азова» останутся в Турции до конца войны. Теперь они вернулись домой.

Эрдоган поддержал вступление Украины в НАТО и отпустил командиров «Азова». Такими темпами анонсированный турецким президентом визит Путина в Анкару может неожиданно завершиться в Гааге.

Песков нарекает на Эрдогана, который якобы нарушил договоренности и отпустил командиров «Азова». И хотя нос, за который только ленивый не водит Путина, в этот раз упомянут не был, но есть чувство, что кремлевский Буратино сегодня оказался в «стране дураков».

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