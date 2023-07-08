Под Могилевом загорелась газовая заправка 2 8.07.2023, 20:35

Два человека оказались в больнице.

Под Могилевом днем 8 июня загорелась газовая заправка, сообщил Следственный комитет. Как видно на видео, сгорел микроавтобус. В СК добавили, что с ожогами тела различной степени тяжести в больницу доставлены двое мужчин.

Установлено, что водитель на микроавтобусе привез для заправки 2 бытовых газовых баллона. Сотрудник заправки стал заполнять баллоны пропаном, хотя это было запрещено. В какой-то момент один из баллонов загорелся. От огня оплавилась заправочная колонка, а следом вспыхнул микроавтобус. Водитель и сотрудник станции пытались сами потушить пожар, но получили серьезные ожоги.

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