Россияне в панике готовятся к боевым действиям на территории Крыма
- 8.07.2023, 20:44
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Оккупационные войска боятся наступления украинских сил на полуострове.
Российские войска начали подготовку к возможным боевым действиям во временно оккупированном полуострове Крым. Об этом сообщает Military Media Center.
В сообщении указывается, что оккупационные войска готовятся отражать наступление украинских сил на полуострове.
«В целях отражения потенциального наступления оккупационные войска проводят фортификацию местности в северной, западной и восточной частях полуострова», — говорится в сообщении.
Также в Military Media Center заявили, что российские захватчики усиливают защиту крымских перешейков.
«В Азовском и Черном морях российские войска сосредоточены на предотвращении атак на свои корабли и пункты базирования флота», — говорится в сообщении.