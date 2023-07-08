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Россияне в панике готовятся к боевым действиям на территории Крыма

  • 8.07.2023, 20:44
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Россияне в панике готовятся к боевым действиям на территории Крыма

Оккупационные войска боятся наступления украинских сил на полуострове.

Российские войска начали подготовку к возможным боевым действиям во временно оккупированном полуострове Крым. Об этом сообщает Military Media Center.

В сообщении указывается, что оккупационные войска готовятся отражать наступление украинских сил на полуострове.

«В целях отражения потенциального наступления оккупационные войска проводят фортификацию местности в северной, западной и восточной частях полуострова», — говорится в сообщении.

Также в Military Media Center заявили, что российские захватчики усиливают защиту крымских перешейков.

«В Азовском и Черном морях российские войска сосредоточены на предотвращении атак на свои корабли и пункты базирования флота», — говорится в сообщении.

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