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Четыре захватывающих сериала, от которых невозможно оторваться

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  • 8.07.2023, 20:56
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Четыре захватывающих сериала, от которых невозможно оторваться

Они смотрятся на одном дыхании.

«Униан» сделал подборку из четырех сериалов для просмотра на выходных.

«Побег»

Сериал рассказывает о двух братьях. Один из них неблагополучный - он находится в тюрьме строгого режима за убийство брата вице-премьера, однако он не совершал этого преступления. Его брат решает спасти его, а для этого ему нужно организовать побег из тюрьмы. Загвоздка в том, что именно второй брат и строил эту тюрьму, однако режиссерам удалось все так закрутить-завертеть, что осуществить побег будет не так-то и просто.

«Остаться в живых»

48 пассажиров авиалайнера в результате крушения оказались на острове где-то в Океании. Но там не все так просто. Этот остров полон тайн и загадок, поэтому пострадавшим придется в прямом смысле слова выживать там. Всего сериал насчитывает шесть сезонов, но вы посмотрите их на одном дыхании.

«Миллиарды»

В сериале главные роли играют миллиардер и прокурор. И казалось бы, все просто: прокурор хочет посадить миллиардера, но, на самом деле, нет. Миллиардер Бобби с детства умел анализировать информацию и делать правильные выводы, поэтому и поднялся с самого низа. А вот прокурор Чак - наследник богатых родителей, которые были теми еще мошенниками. В итоге все перемешалось: хороший коп оказался не таким уж хорошим, а плохой миллиардер - не таким уж и плохим.

«Элементарно»

В центре сюжета британский сыщик, который был отправлен в Нью-Йорк на лечение в реабилитационный центр. Он страдал от наркотической зависимости. После лечения он решил остаться в Бруклине, где начал работать консультантом местной полиции. Он занимается сложными расследованиями, а помогает ему в этом знойная красотка, доктор Джоан Ватсон, которую к тому же нанял его отец.

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