Что почем на минской Комаровке в эти выходные 8.07.2023, 21:21

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Цены на ягоды радуют минчан.

На Комаровском рынке «Минск-Новости» нашли вишню по цене – от 3,9 до 7 рублей за килограмм. Много белорусской, но попадается и молдавская.

Клубника – от 4,5 до 20 рублей/кило. Калибром несравнимо мельче, чем в начале сезона, но по вкусу, говорят, «слаще не бывает». Вероятно, самое то для варенья. Тем более что за 4,5 рубля только на термическую обработку и годится. Малина – 7,9–20 рублей за килограмм. Что интересно, ягода на вес и в стаканчиках не слишком разбегается в цене. Информация для ценителей: появилась лесная по 5 рублей за пол-литровый стаканчик.

Голубика подешевела, если сравнивать с прошлой неделей (цены начинались с 22 рублей за кило). Но все еще не даром: в среднем от 13 до 35 рублей за килограмм. Точечно можно нарваться на цену в 50–70 рублей.

Черника прибавила объемов и закономерно сбавила обороты по цене – кило можно найти даже по 6,5 рубля. Местами вообще демпингуют и ставят 5 рублей.

Лесная земляника все еще ужасающе нескромная – по 12–15 рублей за пол-литровый стаканчик. Рядом, видимо, для пущего контраста крыжовник по 5 рублей.

Черешня– от 8 рублей за кило. Самая дешевая приехала из Молдовы и Греции. Узбекистан, как обычно, задает тон выше среднего – от 13 до 17 рублей. Точечно встречаются варианты «люкс» по 42 рубля за килограмм.

Цены на нектарины и персики начинаются от 4,5 рубля за килограмм. Верхний порог завис на 35 рублях. За кило дыни просят от 5,5 до 9 рублей.

Сливы стоят от 3,8 до 35 рублей/килограмм. На ценниках в основном Испания.

Баклажаны нынче стоят от 7 рублей за кило. Сладкий перец – от 6 рублей, помидоры «разбегаются» от 3,5 до 25 рублей/кило, поэтому берем среднюю цифру – 10. Рукола – 1,5 рубля за пучок в 100 г, кинза – 1,5 рубля.

Картофель сейчас от 1,5 до 5 рублей за кило. Свекла стоит от 0,99 до 20 рублей за кило.

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