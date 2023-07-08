закрыть
8 июля 2023, суббота, 22:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что почем на минской Комаровке в эти выходные

  • 8.07.2023, 21:21
  • 1,450
Что почем на минской Комаровке в эти выходные

Цены на ягоды радуют минчан.

На Комаровском рынке «Минск-Новости» нашли вишню по цене – от 3,9 до 7 рублей за килограмм. Много белорусской, но попадается и молдавская.

Клубника – от 4,5 до 20 рублей/кило. Калибром несравнимо мельче, чем в начале сезона, но по вкусу, говорят, «слаще не бывает». Вероятно, самое то для варенья. Тем более что за 4,5 рубля только на термическую обработку и годится. Малина – 7,9–20 рублей за килограмм. Что интересно, ягода на вес и в стаканчиках не слишком разбегается в цене. Информация для ценителей: появилась лесная по 5 рублей за пол-литровый стаканчик.

Голубика подешевела, если сравнивать с прошлой неделей (цены начинались с 22 рублей за кило). Но все еще не даром: в среднем от 13 до 35 рублей за килограмм. Точечно можно нарваться на цену в 50–70 рублей.

Черника прибавила объемов и закономерно сбавила обороты по цене – кило можно найти даже по 6,5 рубля. Местами вообще демпингуют и ставят 5 рублей.

Лесная земляника все еще ужасающе нескромная – по 12–15 рублей за пол-литровый стаканчик. Рядом, видимо, для пущего контраста крыжовник по 5 рублей.

Черешня– от 8 рублей за кило. Самая дешевая приехала из Молдовы и Греции. Узбекистан, как обычно, задает тон выше среднего – от 13 до 17 рублей. Точечно встречаются варианты «люкс» по 42 рубля за килограмм.

Цены на нектарины и персики начинаются от 4,5 рубля за килограмм. Верхний порог завис на 35 рублях. За кило дыни просят от 5,5 до 9 рублей.

Сливы стоят от 3,8 до 35 рублей/килограмм. На ценниках в основном Испания.

Баклажаны нынче стоят от 7 рублей за кило. Сладкий перец – от 6 рублей, помидоры «разбегаются» от 3,5 до 25 рублей/кило, поэтому берем среднюю цифру – 10. Рукола – 1,5 рубля за пучок в 100 г, кинза – 1,5 рубля.

Картофель сейчас от 1,5 до 5 рублей за кило. Свекла стоит от 0,99 до 20 рублей за кило.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец