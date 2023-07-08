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Путин получил удар в спину от Китая

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  • 8.07.2023, 21:29
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Путин получил удар в спину от Китая

Россияне усомнились в дружественности Азии.

До 500 российских и белорусских спортсменов выступят на летних Азиатских играх-2023 в Китае, правда, сами россияне не в восторге от условий, которые им предлагают в Поднебесной. Возможно, некоторые спортсмены из стран-агрессоров смогут таким образом квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже, хотя окончательного решения по россиянам и белорусам Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял. Об этом пишет telegraf.com.ua со ссылкой на Inside the Games.

Решение об участии россиян и белорусов принято на заседании генеральной ассамблеи Олимпийского комитета Азии (ОСА). Азиатские игры-2023 пройдут в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября.

Дело в том, что Китай запрещает любую российскую символику на турнире, а сами россияне будут выступать в нейтральном статусе. Кроме того, спортсмены из РФ и Беларуси будут соревноваться вне медального зачета, а потому обойдутся без наград. Правда, по информации источника, на Азиатских играх россияне и белорусы смогут завоевать путевки на Олимпиаду в Париже. При этом МОК пока не принял решения касательно представителей РФ и Беларуси на Играх-2024.

Российские болельщики массово жалуются в сети на условия допуска российских спортсменов. Один из пользователей отметил, что Китай вонзил «стрелу в спину» РФ.

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