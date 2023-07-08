«Теперь так будет всегда»: у Зеленского отреагировали на истерику Кремля из-за «азовцев» 8.07.2023, 21:38

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По мнению Подоляка, Россия не имеет субъектности на международной арене.

Возвращение в Украину командиров обороны «Азовстали» еще раз продемонстрировало, что на данный момент РФ уже не имеет никакой субъектности на международной арене.

Так советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter прокомментировал реакцию Москвы на возвращение в Украину защитников «азовцев».

«Россия не имеет никакой субъектности на международной арене. После 24.06.2023 для путинской элиты начался «прекрасный новый мир», - отметил Подоляк, добавив, что теперь Россию всегда будут ставить на «известное ей место».

Напомним, что 8 июля 2023 года стало известно о том, что в Украину возвращаются пятеро командиров «Азова». Они были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года и находились в Турции на условиях обмена.

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