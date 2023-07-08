закрыть
8 июля 2023, суббота, 22:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Теперь так будет всегда»: у Зеленского отреагировали на истерику Кремля из-за «азовцев»

  • 8.07.2023, 21:38
  • 3,488
«Теперь так будет всегда»: у Зеленского отреагировали на истерику Кремля из-за «азовцев»

По мнению Подоляка, Россия не имеет субъектности на международной арене.

Возвращение в Украину командиров обороны «Азовстали» еще раз продемонстрировало, что на данный момент РФ уже не имеет никакой субъектности на международной арене.

Так советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter прокомментировал реакцию Москвы на возвращение в Украину защитников «азовцев».

«Россия не имеет никакой субъектности на международной арене. После 24.06.2023 для путинской элиты начался «прекрасный новый мир», - отметил Подоляк, добавив, что теперь Россию всегда будут ставить на «известное ей место».

Напомним, что 8 июля 2023 года стало известно о том, что в Украину возвращаются пятеро командиров «Азова». Они были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года и находились в Турции на условиях обмена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец