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Белорусов ждет резкое похолодание

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  • 8.07.2023, 21:39
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Белорусов ждет резкое похолодание

Синоптики рассказали, какая будет погода на следующей неделе.

На следующей неделе, во всяком случае в ее первой половине, июльская жара уступит место относительной прохладе в Беларуси. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

Согласно прогнозу, средняя температура на неделе с 10 по 16 июля ожидается немного ниже климатической нормы. Дожди по-прежнему будут носить локальный и кратковременный характер и идти будут лишь в отдельных районах.

- В начале недели Беларусь будет находиться в зоне влияния области высокого атмосферного давления, по периферии которой станут поступать прохладные воздушные массы с Балтийского моря, - пояснил Рябов, допустив возможность небольших дождей.

По ночам в первой половине недели будет от +9 до +14 градусов. Днем в понедельник - всего +15…+23, во вторник - от +17 до +22. Рост температуры и возвращение ее к климатической норме ожидается во второй половине недели. Так, в среду потеплеет до +21…+26 градусов. Такая же температура ожидается в четверг, а в пятницу - от +20 до +25.

А июльская жара вернется к следующим выходным, согласно предварительному прогнозу Рябова.

- В следующие выходные дни в большинстве регионов станет хозяйничать погожий, теплый антициклон, - сказал он. - Ночью от + 11 до +16. Днем в субботу - от +24 до +28, в воскресенье - от +20 по Витебской области до +31 по Гомельской.

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