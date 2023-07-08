Умер один из самых богатых людей Беларуси Павел Шумилов 8.07.2023, 21:59

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Основателю «Таира» было 57 лет.

Hеделю назад умер Павел Шумилов, один из самых успешных белорусских бизнесменов 1990-х. Об этом сообщили «Нашей ниве» знакомые семьи.

Основанный им многопрофильный холдинг «Таир» занимался поставками продуктов и техники. У него были свои магазины, аптеки, коммерческая недвижимость и прочее.

Через него в Беларусь попадали знаменитые технические бренды, как HP и Samsung. «Таир» продавал компьютеры собственной сборки под брендом NTT.

Построенный «Таиром» одноименный торговый центр в 1995-м на тот момент стал самым современным и передовым объектом подобного рода в Беларуси.

Павел Шумилов никогда не был публичным человеком. Родился он в 1966 году.

Павла Шумилова кремировали.

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