Бои за Бахмут: ВСУ возвращают позиции под свой контроль 8.07.2023, 22:09

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Россияне утратили возможность удерживать захваченные территории в обороне.

Шел 500-й день полномасштабной войны. Российские оккупационные войска не только утратили возможность вести широкомасштабные наступательные действия, но и удерживать захваченные территории в обороне, подчеркивает известный украинский военный эксперт Александр Коваленко. Для российских оккупационных войск война перешла от победоносно-наступательной к...

На восточной окраине села Подгородное была уничтожена российская артиллерийская позиция. Позиция размещалась в 3 км от самого Бахмута и равномерно в 1,5 км от трассы М03 и 1302. Довольно грамотное размещение, с учётом логистики, но не помогло. Не помогло, поскольку логистика переходит под огневой контроль СОУ.

В этом нет ничего удивительного, ведь куда важней контроль не столько над сёлами и н.п. сколько над высотами, что в районе Берхивки, что в районе Клещиевки. И расширение зоны воздействия на логистику к Востоку от Бахмута, говорит о том, что для россиян там становится не безопасно, от слова совсем.

СОУ продолжают мероприятия к югу от города, у Клещиевки. Достаточно активные и интенсивные, но оккупанты не только основательно закрепились в этом секторе, но и не жалеют резервов и артиллерийского огня, для удержания села. Процесс освобождения очень непростой, но результат уже очевиден.

Возрастает давление на Андреевку и Курдюмовку.

В северном секторе основные действия происходят в районе М03. Тем не менее процесс выдавливания оккупантов из Берховки необратим.

В самом городе проходят процессы, которые можно кратко назвать - возвращение под контроль позиций.

Правда конкретизировать результаты украинских сил в городе никто не берётся и это правильно. Эти процессы любят и даже требуют тишину. Но главное то, что они начав своё развитие в июне, ни на день не прекращались.

Шёл 500-й день полномасштабной войны.

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