Эксперт: Эрдоган выманивает Путина в Турцию 8.07.2023, 22:27

Хозяин Кремля избегает любых поездок за границу.

Российский диктатор Путин должен будет как-то ответить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который уже анонсировал его визит в Стамбул. Об этом Freedom заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Семиволос заявил, что Москва также может прибегнуть к конспирологическим теориям, распространяя нарративы, что Эрдоган «выманивает» Путина в Турцию.

«Сейчас как раз в пору применить конспирологические теории, что Эрдоган таким образом выманивает Путина из логова и непонятно, что будет дальше в Турции».

Он отметил, что учитывая тот факт, что глава Кремля избегает любых поездок за границу, ему придется как-то соответствовать Эрдогану или уклоняться.

«Конечно же, это стресс-тест и, конечно же, от реакции Путина многое зависит. Мне кажется, он заболеет», — предположил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».