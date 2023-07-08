Эксперт: Эрдоган выманивает Путина в Турцию
- 8.07.2023, 22:27
Хозяин Кремля избегает любых поездок за границу.
Российский диктатор Путин должен будет как-то ответить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который уже анонсировал его визит в Стамбул. Об этом Freedom заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
Семиволос заявил, что Москва также может прибегнуть к конспирологическим теориям, распространяя нарративы, что Эрдоган «выманивает» Путина в Турцию.
«Сейчас как раз в пору применить конспирологические теории, что Эрдоган таким образом выманивает Путина из логова и непонятно, что будет дальше в Турции».
Он отметил, что учитывая тот факт, что глава Кремля избегает любых поездок за границу, ему придется как-то соответствовать Эрдогану или уклоняться.
«Конечно же, это стресс-тест и, конечно же, от реакции Путина многое зависит. Мне кажется, он заболеет», — предположил он.