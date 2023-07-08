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Где отдохнуть в Беловежской пуще: гостиницы, усадьбы, палаточные городки

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  • 8.07.2023, 22:38
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Где отдохнуть в Беловежской пуще: гостиницы, усадьбы, палаточные городки

Узнали цены.

Трудно найти человека, который не знал бы о существовании Беловежской пущи, а того, который при этом там никогда не был, - очень легко. Но ведь чтобы увидеть зубров и оленей, сказочный древний лес с 600-летними дубами и 300-летними соснами, ничего особенного предпринимать не надо - пуща уже давно стала доступным для всех местом, где напоят, накормят и спать уложат. Надо иметь только желание.

Если оно у вас есть, то «Комсомолка» уже поинтересовались, сколько стоит удовольствие погрузиться в пущанскую вековую печаль.

Как доехать из Бреста до Беловежской пущи

Из Бреста до административного центра Пущи - агрогородка Каменюки - около 50 км. От Минска - 360 км. Если вы не на машине и не на такси, то общественным транспортом можно добраться от автовокзала Бреста.

Маршрутное такси «Брест - Беловежская пуща» курсирует туда-обратно трижды в день. Первый рейс из Бреста - в 7.00. Последний из пущи - в 18.20. Дорога займет час.

Еще можно уехать и вернуться обратно на автобусе (4-5 раз в день). Первый автобус из Бреста отправляется в 8.20. Последний из пущи - в 18.00. В дороге вы проведете полтора часа.

Если есть желание не просто приехать на один день, то можно найти жилье как в самом Национальном парке, так и в его окрестностях.

Где остановиться в Беловежской пуще

На территории Нацпарка можно остановиться в гостиницах, гостевых домах, комнатах и на туристических стоянках.

Гостиницы, цены

Трехзвездочный гостиничный комплекс «Каменюки» состоит из трех 2-3 этажных корпусов, в которых от 18 до 37 номеров. На территории парка три корпуса.

Двухместные номера на двоих обойдутся от 158 до 288 рублей (люкс), дополнительное место – 45 рублей. Одноместный номер для одного гостя – 118 рублей.

В гостинице, которая находится в 1 км от главного входа в парк, двухместные номера на двоих гостей стоят 95-138 рублей (допместо - 35 руб.)

3-комнатный Дом охотника «Переров» (20 км от главного входа), рассчитанный на шесть человек, обойдется в 255 рублей в сутки.

Туристическо-гостиничный комплекс «Жарковщина» (три небольших дома от 3 до 8 номеров), находится в 60 км от центрального входа - в Свислочском районе Гродненской области. Там предлагают двухместные номера от 67 до 125 рублей (допместо - 35 руб.).

Жить можно и в гостевых комнатах на территории лесничеств, которые рассчитаны на 4-5 человек. Одно место стоит 20 рублей.

Места для палаток

В пуще есть несколько мест для отдыха под открытым небом, где можно пожить в палатках и неприметной тропой пробираться к ручью, «где трава высока, там, где заросли гуще».

«Плянта», расположенное в середине экологической тропы «Озерное кольцо» (3 км от главных ворот парка), «Лавы», расположенное в середине экологического маршрута «Лавы» (5 км от главных ворот парка), «Царская поляна», расположенное в середине экологического маршрута «Царская поляна» (5 км от главных ворот парка, для компаний от 20 человек).

За стоянку (с дровами) надо будет заплатить 50 рублей в сутки. На прокат можно взять палатки, спальные мешки, котелки, велосипеды, удочки и спиннинги, спортивный инвентарь.

Турпакеты

Можно приобрести туристический пакет на 3 дня, куда будет входить проживание на территории парка, питание (завтрак, ужин) и несколько экскурсий. Стоимость на одного - от 287 рублей, на двоих - от 430 рублей. Дополнительно место на ребенка - 120 рублей.

Турпакет на 5 дней: на одного человека - от 570 рублей, на двоих - от 863 рублей. Дополнительное место для ребенка - 234 рубля.

На 7 дней (там больше услуг) на одного человека обойдется от 832 рублей, на двоих - от 1255 рублей. Ребенка можно разметить за дополнительную плату в 330 рублей.

Чтобы узнать точную цену и наличие свободных мест, перед поездкой лучше все уточнить в Национальном парке.

Усадьбы

В усадьбах, которые находятся совсем рядом с заповедником и в окрестностях, можно отдохнуть по-деревенски. Приехать на выходные или на пару недель.

Можно, например, снять дом со всеми удобствами в 700 метрах от центрального входа в Беловежскую пущу. Преимущество жизни в доме, да еще с баней, очевидны, прибавьте сюда возможность купаться и загорать в чистейших озерах, которые находятся в округе. А еще питаться не только магазинной продукцией, но и с подворья хозяев. Аренда дома со всеми удобствами обойдется примерно от 120 до 300 рублей в сутки.

Найти подобные предложения очень просто, надо лишь в интернет-поисковике ввести «усадьбы Беловежской пущи» - и предложений появится множество, в том числе на специализированных сайтах.

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