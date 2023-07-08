Украинский офицер раскрыл, в чем особенность новой бригады «Лють» 8.07.2023, 22:55

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Она создана на базе Национальной полиции Украины.

Бригада «Лють» – единственная из состава украинской гвардии наступления, созданная на базе Национальной полиции. Это симбиоз людей, которые уже воевали.

В чем особенности бригады «Лють» в комментарии «24 Каналу» рассказал ее пресс-офицер Артем Джепко.

По словам Джепко, в бригаде именно те люди, которые будут превращать свою ярость в результат. Потому что они уже были на фронте и у них действительно «накипело». Это очень мотивированные бойцы, которые готовы и выгонять русскую орду с украинской территории.

- Они хотят, чтобы здесь ни одного русского оккупанта вообще, в принципе, не было. Чтобы мы жили спокойно, как это было до 2014 года. В общем и до 2022-го, в частности. Чтобы они, чтобы мы, в принципе, вернулись к нормальной жизни, европейской. Чтобы мы путешествовали, чтобы мы не прятались по укрытиям, – сказал Джепко.

Справка. Объединенная штурмовая бригада «Лють» – это военизированное подразделение полиции нового образца. Бригада создана на базе полков специального назначения Сафари и Цунами, а также батальона патрульной службы полиции особого назначения Луганск-1 имени Героя Украины Сергея Губанова.

Насколько сформирована бригада

Прес-офицер рассказал, что бригада уже сформирована, но набор продолжается. «Лють» будет координировать свои действия с Силами обороны и ждет приказа.

В настоящее время бригада «Лють» это:

- два штурмовых полка,

- батальон особого назначения,

- артиллерийский полк,

- рота специальных операций.

- Если приказ будет идти на штурм, штурмовать, мы будем это делать. Надо будет производить зачистку, мы будем это делать. Если нужно будет следить за правопорядком на уже освобожденной части Украины, мы это будем делать, – сказал он.

Артем Джепко рассказал, что ребята, прошедшие военную подготовку, уже очень ждут первой задачи. Каждый раз, когда приезжают на полигон, они все спрашивают: «Ну что, когда?».

- Надо понимать, что к нам записалось и вошло в наш состав бригады очень много людей. Есть из пока оккупированной части территории, кто потерял дом, кто бизнес, кто, не дай Бог, конечно, своих родственников, близких людей, любимых людей. У них горячие глаза, вы можете в принципе представить, какими ощущениями они ворвутся в бой, – добавил он.

Джепко отметил, что это не просто слова, а жажда мести и вернуть свое.

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