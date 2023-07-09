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Залужный VS Шойгу: опубликовано видео, демонстрирующее поразительный контраст

  • 9.07.2023, 1:07
  • 1,284
Залужный VS Шойгу: опубликовано видео, демонстрирующее поразительный контраст

Главнокомандующий ВСУ лично посещает зону боевых действий.

В субботу, 8 июля, когда Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный праздновал свое 50-летие, в Сети опубликовали видео, позволяющее наглядно сравнить деятельность украинского генерала и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Соответствующие кадры, снятые военными ведомствами двух воюющих стран, появились в Telegram-канале Freedom.

На опубликованном видео ясно видно, что Залужный лично посещает зону боевых действий и участвует в планировании боевых задач.

Шойгу чаще всего появляется на военных учениях в безопасных районах России.

Оккупированные территории Украины российский министр посещать боится.

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