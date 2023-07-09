Под Новогрудком за $15 продают уникальную хозпостройку со статусом исторической ценности 9.07.2023, 3:13

Она относится к бывшей усадьбе Хрептовичей.

Купить за одну базовую предлагают старинную коптильню. Она относится к бывшей усадьбе Хрептовичей, которая располагается в агрогородке Щорсы Новогрудского района. Продать эту хозпостройку пытаются несколько лет, а сейчас из-за отсутствия покупателей начальную цену понизили до символических 37 рублей, пишет «Вечерний Гродно».

Что за коптильня и что за усадьба Хрептовичей?

Решение о строительстве магнатской резиденции в Щорсах принял последний канцлер ВКЛ Иохаим Литавор Хрептович.

Граф захотел, чтобы его имение превратилось в дворцово-парковый комплекс в стиле французского классицизма. «Сердцем» усадьбы стал дворец, который был закончен к 1776 году. В годы Первой мировой войны дворец был сожжен, однако тем не менее сохранился в удовлетворительном состоянии. Тем более, до 1939 года тогдашние владельцы из рода Хрептовичей как могли восстанавливали пострадавшие здания имения.

В 1939 году весь дворцовый комплекс становится собственностью государства. Богатые коллекции резиденции вывозятся в Москву или Ленинград. После Второй мировой дворец разрушают до основания, а кирпич используют для строительства коровников, собщается на сайте Фонда «Щорсы и Хрептович».

Среди многочисленных хозяйственных построек бывшего имения до наших дней сохранился и небольшое здание бывшей коптильни (площадь — всего 11 кв. метров). Построена она была где-то между XIX и XX веками и сохранилась в очень хорошем состоянии.

Нижняя часть выполнена из кирпича, над ней высокая гонтовая крыша из дощечек, конструкция завершается невысоким шатром. В крыше можно наблюдать специальные отверстия — душники.

Под что можно переделать коптильню?

Сейчас коптильня является историко-культурной ценностью и находится на балансе Новогрудского райисполкома. В предыдущий раз коптильню предлагали купить в феврале этого года за 9950 рублей. Однако никто не заинтересовался. Очередные торги назначены на 7 августа. Торги стартуют с символической суммы в 37 рублей. Проводить аукцион будет комитет «Гроднооблимущество».

По условиям будущий покупатель будет обязан не позднее двух лет с момента заключения договора купли-продажи разработать и утвердить проект реконструкции здания. Провести ремонтные работы необходимо будет в указанные в проекте сроки, но не позднее 3 лет с момента заключения вышеуказанного договора.

Под что именно разрешается переделать коптильню, в условиях не говорится. Единственное уточнение — использовать земельный участок можно сохранения и восстановления недвижимых историко-культурных ценностей.

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