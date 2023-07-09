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«Лучшее, на что может рассчитывать Путин - трибунал»

  • 9.07.2023, 4:20
«Лучшее, на что может рассчитывать Путин - трибунал»

Диктаторам нет места в цивилизованном обществе.

- Мы поздравляем Украину с возвращением домой командиров «Азова». Кремль обиженно это назвал «нарушением договоренностей», но после того, что русские творят в Украине, никаких договоренностей с ними быть не может, кроме полной и безоговорочной капитуляции, - считает телеграм-канал «Ник и Майк».

Удары по гражданской инфраструктуре, пытки, похищение детей, экоцид в результате уничтожения Каховской ГЭС, постоянные угрозы применения ядерного оружия. Вот далеко не полный перечень того, что невозможно оправдать.

Кремль, который постоянно врёт и которого попустил свой же повар, должен понимать, что время на переговоры и договоренности ушло. Гопникам и шулерам нет места в цивилизованном обществе. Лучшее, на что они могут рассчитывать, - трибунал.

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