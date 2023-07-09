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Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Украины

  • 9.07.2023, 5:30
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Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Украины

Это боевой офицер, отличившийся в боях и за Бахмут.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардией. Им стал боевой офицер Александр Пивненко. Об этом заявил глава украинского государства во Львове, сообщает РБК-Украина.

«Среди нас сейчас есть Герой Украины Александр Пивненко, мощный воин Нацгвардии, боевой офицер, отличился в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут. Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардии Украины», - заявил Зеленский.

Александр Пивненко

Александр Пивненко 37 был комбригом 3-й бригады оперативного назначения НГУ, которая во время трехмесячной ротации в Бахмуте показала высокие боевые результаты, успешную организацию обороны, удачное применение новейшей тактики действий и различных инноваций. 24 марта 2023 года президент Украины вручил комбригу звание Герой Украины.

Александр Пивненко с 2018 года служил в отдельном отряде спецназначения Восточного ТУ НГУ. В начале мая он возглавил Восточное территориальное управление Национальной гвардии.

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