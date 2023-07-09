Гиркин после возвращения защитников «Азовстали» разволновался за судьбу Путина 1 9.07.2023, 8:12

8,426

Диверсант предупредил главу Кремля.

Террорист Игорь Гиркин после того, как из Турции вернулись командиры защитников «Азовстали», разволновался из-за судьбы Путина. Он заявил, что диктатора могут «этапировать в Гаагу».

Об этом террорист написал на своем телеграмм-канале, передает ТСН.

Гиркин после того, как в Украину вернулись командиры защитников «Азовстали», заявил, что он бы на месте диктатора Путина не рисковал принимать приглашение Реджепа Таипа Эрдогана в Турцию. Российский террорист считает, что так Путина могут выманить и отправить в Гаагу.

«На месте Владимира Владимировича я не рисковал бы принимать предложение Эрдогана встретиться с ним в Турции. Поскольку наглядно растет вероятность, что нашего президента забудут известить о предстоящем этапировании в Гаагу», — заявил террорист Гиркин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 июля, сообщил, что возвращается домой вместе с командирами защитников «Азовстали», которые после обмена осенью 2022 года все это время были в Турции. Вечером украинский лидер и легендарные защитники Украины прибыли во Львов.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей в Россию.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что президент России Владимир Путин предстанет перед правосудием в Гааге за преступления, совершенные против Украины, независимо от аргументов Москвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».