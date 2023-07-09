ISW: Войска РФ за 500 дней не достигли ни одной цели в Украине 2 9.07.2023, 8:16

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Инициатива полностью перешла к ВСУ.

Россия за 500 дней полномасштабной войны против Украины не смогла достичь ни одной цели из тех, которые ставила перед собой в начале вторжения.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Россия 500 дней назад начала неспровоцированную захватническую войну против Украины. Российские военные намеревались захватить Киев в течение трех дней, но не достигли ни одной из намеченных целей на Украине», - говорится в сообщении ISW.

Эксперты отмечают, что украинские силы захватили инициативу, и проводят контрнаступательные операции на большей части линии фронта, при этом российские силы почти полностью сосредоточены на попытках удержать оккупированные территории.

В ISW отметили, что благодаря помощи Запада Украина обеспечила свою независимость, однако перед ней стоит критически важная задача освобождения стратегически важных территорий, все еще находящихся под контролем РФ.

Достижения Украины за период войны

За 500 дней полномасштабного вторжения России в Украину время наши защитники развеяли миф о «второй армии» мира, впервые сбили российскую «гиперзвуковую» ракету «Кинжал», также уничтожили крупнейший корабль Черноморского флота РФ.

Кроме того, ВСУ опровергли один из постулатов военной науки о необходимости численного превосходства в живой силе и вооружении во время наступления.

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