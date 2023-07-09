закрыть
9 июля 2023, воскресенье, 9:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политолог: Мерзавца Лукашенко скоро могут убрать

1
  • 9.07.2023, 8:22
  • 8,076
Политолог: Мерзавца Лукашенко скоро могут убрать

Ситуация пошла не по его сценарию.

Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко дистанцируется от договоренностей по конфликту Путина и Пригожина. Самопровозглашенный правитель проигрывает в этой «партии», что может стоить ему жизни.

Об этом «24 каналу» заявил политолог Тарас Загородний. Он также предположил вероятность повторного мятежа в России.

«У Лукашенко одна игра – он не хочет умереть. Он защищает собственную власть и собственную жизнь. Лукашенко мерзавец и бандит, он понимает, в какой ситуации оказался, что его могут убрать или россияне, или белорусы, или еще кто-то», – отметил Загородний.

«Он в тяжелом положении, какие бы сказки не рассказывал об урегулировании конфликта Путина и Пригожина. Ситуация пошла не по его сценарию. Пригожин вернулся в Россию, там ему вернули деньги», – сказал политолог.

Он добавил, что Пригожин является мафиозной частью России и держит большую часть интересующего ФСБ ресурса. Поэтому Путин пока с ним ничего поделать не может. А новый мятеж уже зреет.

«Повтор рейда может быть с вероятностью 99%. Это может быть не Пригожин. Спусковым крючком атаки на Путина может стать освобождение Бахмута. Тогда он сможет апеллировать, мол, «вагнеровцы взяли город», а военные Шойгу потеряли», – предположил Тарас Загородний.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец