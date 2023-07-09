Политолог: Мерзавца Лукашенко скоро могут убрать 1 9.07.2023, 8:22

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Ситуация пошла не по его сценарию.

Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко дистанцируется от договоренностей по конфликту Путина и Пригожина. Самопровозглашенный правитель проигрывает в этой «партии», что может стоить ему жизни.

Об этом «24 каналу» заявил политолог Тарас Загородний. Он также предположил вероятность повторного мятежа в России.

«У Лукашенко одна игра – он не хочет умереть. Он защищает собственную власть и собственную жизнь. Лукашенко мерзавец и бандит, он понимает, в какой ситуации оказался, что его могут убрать или россияне, или белорусы, или еще кто-то», – отметил Загородний.

«Он в тяжелом положении, какие бы сказки не рассказывал об урегулировании конфликта Путина и Пригожина. Ситуация пошла не по его сценарию. Пригожин вернулся в Россию, там ему вернули деньги», – сказал политолог.

Он добавил, что Пригожин является мафиозной частью России и держит большую часть интересующего ФСБ ресурса. Поэтому Путин пока с ним ничего поделать не может. А новый мятеж уже зреет.

«Повтор рейда может быть с вероятностью 99%. Это может быть не Пригожин. Спусковым крючком атаки на Путина может стать освобождение Бахмута. Тогда он сможет апеллировать, мол, «вагнеровцы взяли город», а военные Шойгу потеряли», – предположил Тарас Загородний.

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