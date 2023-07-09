А еще на очереди оплеуха от товарища Си 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

9.07.2023, 8:30

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Не слишком ли часто кидают «великого геополитика»?

«Вата» негодует, что Эрдоган вернул Зеленскому командиров «Азова».

Песков жалко лепечет: «Возвращение из Турции на Украину главарей «азовцев» является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская, так и турецкая сторона… Это решение выдать главарей «Азова» Зеленскому в нарушение существующих договоренностей, вернуть их на Украину, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении… Такое нарушение действующих договоренностей никого не красит».

Ага. «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля»… Того самого, в котором Путин принимали решение поменять толпу азовцев на своего кума Медведчука.

А теперь он может выйти и рассказать, как его в очередной раз кинули.

Только не слишком ли часто великого геополитика кидают? Каждую неделю буквально. То собственный повар, то дорогой друг Эрдоган.

Стоит к нему в августе в гости прокатиться и строго спросить за кидалово.

А еще ждать какой-нибудь оплеухи от товарища Си…

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