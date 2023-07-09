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«Люди стоят из-за тебя одного»: новые подробности закрытия погранперехода «Мядининкай»

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  • 9.07.2023, 8:43
  • 6,576
«Люди стоят из-за тебя одного»: новые подробности закрытия погранперехода «Мядининкай»

Транспорт, кроме рейсовых автобусов, не пропускают до сих пор.

В субботу 8 июля литовская сторона перекрыла движение в пункте пропуска «Мядининкай» (сопредельный пункт пропуска с белорусской стороны «Каменный лог»). Причина в том, гражданин Пакистана пытался попасть в Литву по поддельному румынскому паспорту. Литовские пограничники его не пустили, а белорусские не приняли обратно. Из-за этого Литва закрыла передвижение в пункте пропуска. И в нем скопились десятки автомобилей.

Некоторые пассажиры пытались разговаривать с пакистанцем. Видео одного такого разговора в редакцию «Зеркала» прислал читатель. На нем — один из ожидающих в очереди водитель решил поговорить с мужчиной из Пакистана.

— Ну, не пустят они тебя! Понимаешь, нет? — громко на русском говорил мужчина, активно жестикулируя. — Люди, ребятишки, люди стоят все из-за тебя, из-за одного.

— Тут вот стоят литовские пограничники и сидит вот такой гражданин, — рассказал другой читатель, показывая на мужчину, который безуспешно пытался попасть в Литву. — Они ему кричат: «Go back to Belarus» (уходи обратно в Беларусь. — Прим. ред), а он берется за сердце. Что ж ты братишка хватаешься, я 20 с лишним лет живу и не берусь. Возвращайся.

Между тем, пункт пропуска «Мядининкай» до сих пор не пропускает транспорт. Исключение — рейсовые автобусы, которые следуют из Литвы в Беларусь. Гражданин Пакистана, по всей видимости, остается на нейтральной полосе.

— Белорусские чиновники решили временно остановить пересечение границы через пункт пропуска «Мядининкай», отказавшиеся принимать гражданина Пакистана, пытавшегося въехать в Литву с поддельными документами, — говорится в сообщении литовских пограничников, — Рекомендуем выбирать другие дорожные пункты пропуска до тех пор, пока движение в «Мядининкай» не будет восстановлено

Сами белорусские пограничники также опубликовали видео того, что случилось в пункте пропуска на литовской стороне. На видео видно, как литовские пограничники вывели гражданина Пакистана на нейтральную территорию и перекрыли пункт пропуска легким забором.

Пункт пропуска «Каменный Лог» — один из крупных пунктов пропуска на белорусско-литовской границе. Как правило, через него курсируют автобусы «Минск-Вильнюс».

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