ВСУ пошли на прорыв обороны РФ на трех важных участках 9.07.2023, 8:54

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Началась фаза более широкого контрнаступления.

Украинские операции на фронте являются «началом середины» более широкого контрнаступления.

За последние сутки украинские силы провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. Им удалось продвинуться на южном фланге Бахмута. Тем временем российские оккупанты продолжают наносить наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Замминистра обороны США по политике Колин Кал считает, что нынешние украинские операции на фронте являются «началом середины» более широкого контрнаступления и поэтому «пока рано судить», как оно идет.

Луганская область

Одна из основных целей российских оккупантов — захватить оставшуюся часть Луганской области и продвинуться на запад, в восточную часть Харьковской области и северную часть Донецкой области).

По данным Генштаба ВСУ, захватчики пытались продвинуться к северо-западу от Сватово в районе Берестово (19 км к северо-западу), Новоселовского (14 км к северо-западу) и Стельмаховки (15 км к северо-западу) и к югу от Кременной в районе Берестово (30 км к югу от Кременной) и Веселого (32 км к югу от Кременной).

Как сообщил российский блогер, войска РФ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец между Сватово и Кременной и атаковали со стороны Кармазиновки (12 км к юго-западу от Сватово) в направлении Черемшины (20 км к юго-западу от Сватово).

В то же время украинские военные продолжают бить по районам сосредоточения российских войск в грубине тыла Луганской области.

Донецкое направление

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы продвинулись более чем на 1 км в неустановленных районах к югу от Бахмута. Бои продолжаются к северу от Бахмута.

Согласно заявлениям российских блогеров, войска РФ отразили атаки украинских сил в районе Берховки (6 км к северо-западу от Бахмута) и Курдюмовка (12 км к юго-западу от Бахмута) и что бои продолжаются за высоты к северу и западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута.

По информации Генштаба ВСУ, оккупанты провели безрезультатные наступательные операции в районе Авдеевки, Новокалиново (11 км к северо-западу от Авдеевки), Степово (3 км к северо-западу от Авдеевки), Первомайского ( 11 км к юго-западу от Авдеевки), Невельское (13 км к юго-западу от Авдеевки) и Марьинка (непосредственно к юго-западу от Донецка).

Запорожская, Херсонская и Николаевская области

Украинские войска продолжили наступление вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями. В генштабе сообщают, что захватчики вели безуспешные наступательные операции в районе н. п. Благодатное (5 км южнее Большой Новоселки)

Как утверждают российские блогеры, украинские силы вели безуспешные наступательные операции вблизи н. п. Приютное (15 км к юго-западу от Большой Новоселки), Старомайорское (9 км к югу от Большой Новоселки), Ровнополь (8 км к юго-западу от Большой Новоселки) и Урожайно (9 км к югу от Большой Новоселки).

По словам заместитель министра обороны Украины Анны Маляр, украинские силы продолжают наступательные действия на мелитопольском (запад Запорожской области) направлении. ВСУ уничтожают технику врага, оружие и склады боеприпасов на этом направлении

Пресс-секретарь Таврической группы войск Украины майор Валерий Шершень заявил, что украинские войска добились частичного успеха и продвинулись на Мелитопольском направлении.

В то же время российские блогеры сообщили, что украинские силы отошли из района Пятихатки-Жеребянки, примерно в 25 км к юго-западу от Орехова.

Как заявляет минобороны РФ, российские силы отразили поражение двух украинских разведывательных подразделений вблизи н. п. Марфополь (9 км к югу от Гуляйполя) и Работино (12 км к югу от Орехова), а также остановили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе н. п. Дорожнянка (6 км к югу от Гуляйполя).

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