Как ускорить компьютер на 25%, отключив лишь одну функцию 1 9.07.2023, 9:04

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Причем не самую важную

Не все пользователи знают, что в их Windows 10 и Windows 11 заложен запас мощности, который можно высвободить, если отключить всего одну настройку. Этот совет в первую очередь подойдет обладателям слабых ПК, для которых даже небольшой прирост производительности может иметь значение, пишет unian.net.

Речь идет о VBS – Virtualization-based Security или «Безопасность на основе виртуализации». Эта опция предназначена для повышения безопасности ОС за счет использования аппаратной и программной виртуализации.

Специалисты провели ряд экспериментов, которые показали, что из-за использования этой фишки производительность компьютера снижается примерно на 20-25%. Особенно заметно это проявляется при запуске «тяжелых» приложений и игр.

Отключить VBS очень просто – для этого нужно:

Открыть окно «Выполнить», выполнив комбинацию Win+R.

В появившемся окне вводим cmd и нажимаем Ctrl + Shift + Enter – таким образом вы запустите командную строку от имени администратора.

В командной строке вводим bcdedit /set hypervisorlaunchtype off, нажимаем Enter и ждем, пока система не завершит процесс.

Перезагружаем компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

Аналогичные действия возможны через настройки системы. Открываем «Параметры», в поиске вводим «Изоляция ядра» и запускаем программу. В открывшемся меню отключаем параметр «Целостность памяти» (если она уже не была выключена) и перезагружаем ПК.

Имейте в виду, что после отключения VBS ваш компьютер станет более уязвим перед хакерскими атаками, что, в принципе, может быть некритично, если вы используете лицензионный софт. Если же вы тот, кто использует свою систему для конфиденциальной официальной работы, то все же лучше оставить VBS включенным.

Однако если вы геймер или часто используете ресурсоемкие приложения, можете смело отключать VBS. Вы должны заметить значительный прирост производительности вашего ПК за счет высвобождения ресурсов, которые до этого тратились на проверку подлинности исполняемого кода.

Отметим, что ранее, на просторах интернета появилась информация о том, что оверлей Steam снижает FPS в играх. К примеру, в случае с Hogwarts Legacy отключение оверлея Steam позволяет повысить частоту кадров примерно на 10-15%

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