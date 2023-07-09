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«Скажем свое слово в бою»: защитники «Азовстали» примут участие в контрнаступлении ВСУ

  • 9.07.2023, 9:11
«Скажем свое слово в бою»: защитники «Азовстали» примут участие в контрнаступлении ВСУ

Командиры «Азова» сделали резонансное заявление во Львове.

Как сообщал сайт Charter97.org, президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Львов после визита в Турцию. Оттуда он улетел вместе с командирами, которые защищали «Азовсталь».

Встреча с президентом Украины произошла прямо в центре Львова. Туда пришло очень много людей.

Известно, что в Украину из Турции вернулись командиры, которые защищали Азовсталь в Мариуполе. Во Львов прибыли командир «Азова» Денис Прокопенко «Редис», его заместитель Святослав Паламар «Калина», и.о. командира 36-1 отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский «Волына», старший офицер «Азова» Олег Хоменко и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

Фото: Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины

После прибытия Зеленского в центр Львова состоялся молебен по случаю 500-го дня полномасштабной войны.

Перед молебном командиры из «Азовстали» и Владимир Зеленский пообщались с журналистами.

Освобожденный из российского плена командир полка «Азов» Нацгвардии Денис Прокопенко (позывной «Редис») заявил 8 июля во Львове, что он и другие вернувшиеся защитники Мариуполя Донецкой области продолжат воевать, сообщает gordonua.com.

«Я глубоко уверен в том, что армия – это глубоко командная работа, и с сегодняшнего дня мы вместе с вами, мы продолжаем борьбу, мы обязательно свое слово скажем еще в бою, и самое главное на сегодняшний день, что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта и с каждым днем мы продвигаемся вперед, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории», – сказал «Редис».

По его словам, они сделают «все возможное и невозможное, чтобы ускорить этот процесс и чтобы война пришла к своему логическому завершению».

Слова командира «Азова» подтвердил и вернувшийся из Турции в Украину заместитель Прокопенко Святослав Паламар.

«Мы вернулись, и дальше будем делать свою работу. Мы – военные, мы давали присягу», – подчеркнул защитник Мариуполя.

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