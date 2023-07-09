Белорус набрал кредитов на 18 000 рублей, думая, что «помогает милиции»
- 9.07.2023, 9:16
А это были мошенники.
Мошенники не сдаются и снова пытаются завладеть деньгами белорусов. На этот раз их жертвой стал житель Глубокого. Мужчина на протяжении нескольких дней беспрекословно выполнял требования лже-милиционеров: ходил в банки, оформлял многотысячные рублевые кредиты — и все это время думал, что помогает выявлять недобросовестных сотрудников банков, сообщают в МВД.
Процедура «отработки банков» была такая: нужно было ходить по учреждениям, оформлять на себя кредиты и ждать, когда «милиция» выявит преступников, сливающих личные данные клиентов.
Мужчина взял три кредита: на 7000, на 5700 и на 5000 рублей. Еще 100 рублей у него украли с телефона посредством удаленной манипуляции. В общей сложности мошенники завладели средствами жертвы на сумму 17 800 рублей.