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Произошло историческое событие: введет ли НАТО миротворческий контингент в Беларусь

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  • 9.07.2023, 9:37
  • 10,448
Произошло историческое событие: введет ли НАТО миротворческий контингент в Беларусь

Вопрос может быть решен неожиданно для режима Лукашенко.

Одним из сценариев освобождения Беларуси является ввод миротворческого контингента НАТО в Беларусь. Что необходимо делать, чтобы такая ситуация могла стать реальностью?

Об этом в интервью Studio X-97 рассказала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Ведущий — Евгений Климакин.

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— Скоро состоится саммит в Вильнюсе. Какие ожидания?

— Трудно сказать об ожиданиях. Потому что в первую очередь большое ожидание у Украины от этого саммита НАТО. Давайте посмотрим. Но что касается Беларуси, то помимо санкций, о которых я говорила, необходим также более четкий план действий НАТО в случае, если на территории Беларуси будут размещены ядерные ракеты и будет дислоцироваться ЧВК «Вагнер».

Если этого не сделать, будут серьезные угрозы для всего региона. По сути Беларусь превращается в такой центр международного терроризма и ядерного шантажа. Поэтому необходимо, помимо усиления санкционного режима, вообще перекрывать транзит товаров через территорию Беларуси, прекращать любую торговлю с этим режимом. Потому что иначе мы не сможем отрезвить вот этих двух диктаторов, которые сегодня готовы идти на самые страшные преступления. И в крайнем случае вполне возможно (об этом говорят уже многие дипломаты) введение миротворческого контингента НАТО по мандату ООН на территорию Беларуси.

— Насколько это реально?

— Этого надо добиваться, понимаете. Вот, например, недавно произошло историческое событие: Международная организация труда применила в отношении Беларуси 33 статью Устава МОТ, которая вводит торговое эмбарго в отношении Беларуси. Сейчас дело за тем, чтобы национальные правительства прислушались к рекомендации МОТ и применили вот эту 33 статью. Белорусская оппозиция добивалась этого с 2003 года, наконец-то спустя 20 лет это произошло. Поэтому если добиваться, если говорить о необходимости введения миротворческого контингента НАТО на территорию Беларуси, то это в конце концов произойдет.

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