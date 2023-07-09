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«Убегать научились»: Резников заинтриговал сообщением о новых «жестах доброй воли» РФ

  • 9.07.2023, 9:48
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«Убегать научились»: Резников заинтриговал сообщением о новых «жестах доброй воли» РФ

Где обрушится российский фронт?

Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что в ближайшее время могут состояться новые «жесты доброй воли» российских оккупантов на юге и востоке Украины. Он подчеркнул, что российские захватчики уже хорошо научились бежать с поля боя, когда на них давят Вооруженные силы Украины.

Об этом глава Минобороны Украины сказал в эфире телемарафона. Он напомнил, что такие «акты доброй воли» уже были на целом ряде украинских территорий.

«Враг привыкает к пониманию, что они уже не вторая армия мира, потому что цель «СВО» не удалась – Киев за три дня не упал, Украина за три недели не упала. А наоборот, они научились накивать пятками. Этому они изрядно научились. Мы с вами видим так называемые акты «доброй воли» на острове Змеином, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, на правом берегу Херсонской области», – отметил Резников.

Он также отметил, что страна-агрессор Россия уже применила все средства полномасштабной конвенционной войны – и флот, и авиацию, и сухопутный компонент. Российская оккупационная армия даже наносила массированные ракетные удары по гражданским, осуществляла попытки уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства и погрузить Украину в блэкаут, однако российским захватчикам это не удалось.

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