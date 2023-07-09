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Евгений Магда: Лукашенко способен быть только грязным дымом над кремлевским горшком

  • 9.07.2023, 10:41
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Евгений Магда: Лукашенко способен быть только грязным дымом над кремлевским горшком
Евгений Магда

Диктатор просчитался и с Пригожиным, и с другими «деталями».

Разговоры в Беларуси о о ходе войны напоминают скорее завуалированный призыв к Украине капитулировать, чем призыв к переговорам.

Официальный Минск снова призывает Украину «сесть за стол переговоров».

Почему раз за разом Лукашенко повторяет мантру о «мирных переговорах»? Причем обращается не к Кремлю, который и пошел войной на Украину, а к Киеву?

Журналисты сайта «Свободные новости плюс» поговорили с директором Института мировой политики (Киев, Украина) Евгением Магдой.

– Снова прозвучал призыв к «мирным переговорам». Почему этот призыв обращен к Киеву, а не к Москве, или, как минимум – к обеим воюющим странам?

– Интервьюер вообще любит роль «миротворца», она ему нравится, потому что позволяет получать политические дивиденды. Особенно нравится быть миротворцем после того, как якобы примирил Пригожина и Путина; вот только мятежник где-то потерялся – не приехал в Беларусь, а «вагнеровцам» не особо нравится отправляться в лагеря на ее территории.

Я думаю, налицо классическая сублимация. И то, что она обращена к Киеву, это больше напоминает завуалированный призыв капитулировать, чем призыв к переговорам. Лукашенко, если бы хотел быть таким миротворцем, должен бы апеллировать к идеям славянского братства, триединого славянского народа – эту заезженную пластинку тоже очень любят в Кремле, но она хотя бы не дискредитирует говорящего, как человека, полностью политически зависимого от Москвы.

– Диктатор советует Украине отказаться от контрнаступления, в противном случае пугает ее уничтожением государственности. Почему деятель, предоставивший территорию Беларуси для вторжения в Украину, вдруг обеспокоился вашей судьбой?

– Подобная миротворческая инициатива и апелляция к нецелесообразности украинского контрнаступления свидетельствует о том, что качество (подчеркиваю: не темп, а качество) украинского контрнаступления Москву пугает. Поэтому и выпускают Лукашенко, чтобы он озвучивал российские нарративы: контрнаступление ничего не дает, вы ничего не сможете добиться, это не принесет победы на поле боя. В любом случае слышим просто треп, который не стоит воспринимать вообще.

– Так ведь даже озвучен сценарий гипотетических переговоров: «Надо остановиться сейчас, сесть за стол переговоров. Без предварительных условий. И там уже определяться территории, безопасность, будущее Украины, Беларуси и России. Все мы должны решить за столом переговоров. Это зависеть должно от Беларуси, Украины и России». То есть, надеется выйти сухим из войны, да еще и поучаствовать в послевоенном переделе региона?

– Идея остановиться сейчас и сесть за стол переговоров – это важные фантазии Кремля. Таким образом тот рассчитывает сохранить контроль над 20% украинской территории, получит время на передышку, на поиск возможностей для поставок дефицитных комплектующих для своих ракет, получит возможность осмыслить свою мобилизационную политику, провести кадровые перестановки в армии. То есть Минск играет роль дымовой завесы, и это, кстати, очень хорошо иллюстрирует его политический вес: способен быть только грязным дымом на сегодняшний момент. Грязный дым над кремлевским горшком – это именно то, чем сегодня наблюдаем.

– Призывы в Минске перед зарубежными журналистами прозвучали в преддверии саммита НАТО в Литве, который состоится 11-12 июля. В чем его важность? Каких решений боятся незаинтересованные стороны?

– Я бы на их месте больше думал не о формальном миротворчестве, а о том, кем кто стал в глазах окружающего мира. Человек фактически подставил под двойной удар миллионы граждан Беларуси: размещение тактического ядерного орудия и перспектива появления «вагнеровцев» на территории республики – эти факторы, с моей точки зрения, очень серьезные, и их необходимо учитывать, необходимо воспринимать. Соответственно, эти факторы не кажутся правителю болезненными, вот что плохо. Он убеждал, что «вагнеровцы» это хорошо, что все плохие «вагнеровцы» погибли, а хорошие приедут и будут учить белорусских военных. Но пока что-то не складывается: ни с Пригожиным, ни с другими деталями.

Минск не боится решений НАТО. Я думаю, что и Украина не получит желаемых решений от саммита. Но Кремль заинтересован в том, чтобы НАТО показал: Альянс вынужден считаться с Россией. Кремль будет интерпретировать принятые в Вильнюсе решения саммита именно так. И словесная подтанцовка его главного союзника должна восприниматься в этом контексте.

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