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Медведев написал про «одержимого умирающего деда» и ядерный Армагеддон

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  • 9.07.2023, 11:09
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Медведев написал про «одержимого умирающего деда» и ядерный Армагеддон

Двусмысленное заявление растиражировали российские СМИ.

«А может, все вообще иначе? Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества…» — написал Медведев.

Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал весьма неоднозначное заявление, которым, по мнению пользователей Сети, намекнул на неадекватность диктатора Владимира Путина, передает dialog.ua.

Свой странный пост Медведев опубликовал в Telegram.

Соцсети заинтересовала концовка скандального поста российского зампреда.

«А может, все вообще иначе? Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества…» — написал Медведев.

В Сети заподозрили, что эти строки — намек на российского диктатора Владимира Путина. Именно он, проигрывая войну Украине, регулярно грозит миру ядерным ударом. Более того, недавно диктатор РФ приостановил действие ядерного договора с США и в нарушение международных соглашений разместил ядерное оружие на территории Беларуси.

Помимо этого, ходят настойчивые слухи о неизлечимой болезни у российского диктатора, из-за которых он в скором времени якобы не сможет выполнять свои функции президента. Называются чаще всего два диагноза: рак и деменция.

Российские СМИ растиражировали двусмысленное заявление. При этом новость подается так, что заголовки вызывают устойчивую ассоциацию с Путиным.

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