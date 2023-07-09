Могут ли белорусы отдыхать два месяца подряд и не отвечать на рабочие звонки? 3 9.07.2023, 11:18

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Сезон отпусков породил интересные вопросы.

Надеемся, вы счастливый обладатель летнего отпуска. Но даже если это не так, сегодняшний текст вам все равно может когда-нибудь пригодиться.

Журналисты onliner.by разобрали неочевидные (но «больные» для работников) вопросы: что делать, если начальство «не благословляет» на отдых, сколько можно отсутствовать и как перенести свой отпуск, если вдруг очень надо.

Уволился коллега, меня просят не брать отпуск. Можно отказать?

Если с работником не договорятся, а просто запретят ему идти в отпуск по графику, это будет незаконно, объясняет юрист по трудовому и бизнес-праву Светлана Семенихина.

— График трудовых отпусков в любом случае должен соблюдаться. Если согласован месяц или конкретные даты, в которые работник идет отдыхать, у нанимателя возникает обязанность соблюдать график и предоставить отпуск.

К слову, аналогичная обязанность придерживаться графика отпусков есть и у работников.

Если перенести отпуск никак нельзя (например, куплены путевки, забронированы места в санатории), а работодатель все равно отказывается отпустить работника, он вправе обратиться в территориальное подразделение Департамента государственной инспекции труда Минтруда за защитой своих прав.

Для нанимателя такая ситуация может быть неприятна и тем, что работник, которому не предоставили отпуск по графику, может уволиться.

Нарушение законодательства нанимателем может быть основанием для досрочного увольнения по требованию работника.

— Работнику в такой ситуации нужно взвесить все за и против и посмотреть, насколько критичным будет перенос отпуска. Возможно, в будущем понадобится, чтобы и наниматель пошел навстречу работнику.

Можно ли в отпуске вообще отключить телефон? А если захотят отозвать из отпуска, я тоже обязан реагировать?

— Вариант выключить телефон и, условно говоря, на три недели уйти в закат, наверное, не очень, — комментирует юрист. — Зачастую, пока сотрудники в отпусках, могут возникать какие-то вопросы. Никто не говорит, что сотрудник должен провести все время на телефоне, отвечать на звонки и решать все вопросы, как в обычный рабочий день. Если речь идет о ситуации, когда просто нужно быть на связи на случай экстренных ситуаций, это, считаю, вполне нормальная ситуация.

Если сотрудник уезжает куда-то, где не будет связи, целесообразно предупредить руководство.

Что касается отзыва, то он возможен, если работник дал на это согласие. Кроме того, нужно соблюдать условие касательно продолжительности отпуска, которая должна быть использована в текущем году, — это не менее 14 дней.

— В коллективном договоре, если он есть в организации, можно определить обстоятельства, при которых возможен отзыв. Но все равно в итоге все упирается в согласие работника: если у него нет возможности, заставить его не могут.

При этом нельзя отзывать:

работников моложе 18 лет;

работников, которые имеют право на дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы (часть 5 статьи 174 Трудового кодекса).

Не использованная из-за отзыва часть отпуска по договоренности между работником и нанимателем может быть:

предоставлена в течение текущего рабочего года;

по желанию работника присоединена к отпуску за следующий рабочий год;

компенсирована в денежной форме.

Если сотрудника хотели отозвать из отпуска, но он не согласился, это не является нарушением трудовой дисциплины, говорит юрист. Поэтому меры дисциплинарного взыскания здесь применять нельзя.

Без отпуска два года, хочу уйти на два месяца. Почему не разрешают?

Минимальный отпуск составляет 24 календарных дня, плюс предусмотрены дополнительные дни отдыха, например за работу по контракту, за ненормированный рабочий день, за стаж работы. Все они суммируются и в совокупности составляют общую продолжительность отпуска.

— В среднем, как правило, продолжительность отпуска составляет 25 дней (24 дня основного плюс 1 день дополнительного отпуска за работу по контракту). За рабочий год сотрудник должен отгулять не меньше 14 дней, оставшиеся можно перенести на следующий год по своей инициативе или инициативе нанимателя, — объясняет Светлана Семенихина.

Ситуации, когда у сотрудника не использованы два месяца отпуска, возможны, если ему в нарушение закона не предоставлялся отпуск за прошлые годы или отпуск изначально достаточно продолжительный за счет дополнительных дней.

— По закону, когда планируется график, наниматель обязан включить в него все дни отпуска, которые положены сотрудникам. Если у работника действительно насобиралось много дней и они стоят в графике в июле-августе, значит, он должен их в это время отгулять. Ему нельзя запретить пойти в отпуск по графику.

В то же время можно искать компромиссные для работника и компании решения: например, часть отпуска заменить денежной компенсацией. Работник обязан использовать 21 календарный день отпуска, остальные можно заменить деньгами.

— Как вариант, часть отпуска, которую возможно перенести, отложить на следующий год. Но тогда есть риск, что эта история просто затянется надолго и подобные проблемы будут возникать из года в год. Из своей практики я вижу, что самое частое решение вопроса — это денежная компенсация, — объясняет юрист.

Не дают перенести отпуск — это законно?

— Эта ситуация чем-то похожа на пример с увольнением коллеги, только здесь инициатором переноса отпуска выступает работник. В данном случае наниматель может как согласиться, так и отказаться от переноса, — говорит Светлана Семенихина. — График составляется, как правило, с учетом пожеланий всех работников организации. Если мы говорим про отпуск сотрудников одного структурного подразделения, там тоже нужно соблюдать очередность, чтобы учесть интересы всех работников.

Если резюмировать, наниматель вправе перенести ваш отпуск, но делать это не обязан.

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