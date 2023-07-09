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Пригожин продолжает марш

  • Валерий Ширяев, «Новая газета»
  • 9.07.2023, 11:27
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Пригожин продолжает марш

Современный Джон Сильвер дал понять, что к Лукашенко не собирается.

«Читая нынешнее СМИ, сюжеты по ТВ, мне становится очень тошно, телевизионные ублюдки, еще вчера восхищавшиеся парнями с ЧВК «Вагнер», сейчас поливают всеми возможными помоями… Помните, твари телевизионные, что не ваши дети сражались в наших рядах, не ваши дети гибли, а вы, ублюдки, делаете себе рейтинг подобными сюжетами» — вот так через канал ЧВК «Вагнер» обратился к сотрудникам государственных СМИ в своем неподражаемом высоковольтном стиле Евгений Пригожин после недельного молчания.

Действительно, все крупные СМИ государства прозрели в одночасье и дали большие разгромные материалы, посвященные пригожинскому «походу справедливости» на Москву. Защищаться в медийном поле бывшему «официанту Путина» сейчас сложнее: как мы и предполагали, его империя пропаганды развалилась на глазах, верных почти не осталось. Ее сотрудники уже рассказывают журналистам о порядках и нравах в «фабрике троллей» и медиагруппе.

Вроде бы все идет к логическому завершению истории Пригожина.

Мятежника лишили СМИ, доходов, войска. Телевидение ведет тотальную зачистку им же созданного положительного образа. Ни один чиновник в здравом уме не заговорит с ним по своей воле.

Положительные упоминания о нем вымарываются из паблика. Все более и даже менее близкие люди, включая сотрудников пригожинских СМИ, вошли в проскрипционные списки — на госконтракты и госслужбу им лучше не рассчитывать.

Но вот такое заявление, что мы привели ранее, такое возвращение Пригожина в политику через медиа, а также сопутствующие новости, заставляют задуматься. Как будто бы ничего и не случилось. Ведь всем известно, как себя ведут «условно прощенные» жертвы репрессивной машины в Белоруссии и России — ниже травы, тише воды.

Конечно, во все времена ответственные лица миловали мятежников с определенными ограничениями. В «Острове сокровищ» капитан Смоллетт не повесил пиратов на рее, но навсегда оставил их на необитаемом острове. После гневных выступлений президента России и руководителей всех силовых органов было бы логично ожидать отъезда Евгения Пригожина, этого Джона Сильвера нашего времени, в ссылку, и чтобы в Россию больше — ни ногой, ни словом!

Но вот чудеса: руководителю антигосударственного мятежа вернули личное оружие, все микроавтобусы, набитые деньгами. Он не поехал к Лукашенко и дает понять, что особо и не собирается. Взамен он начал проводить в Санкт-Петербурге совещания и «решать проблемы».

Все сильнее ощущение, что союзники у «официанта президента» все-таки были и, может быть, даже остались. В армии идет следствие, призванное установить роль каждого в мятеже. Генералы находятся в статусе свидетелей и как в воду канули. И тут есть своя история вопроса.

В СВО Россия вступила с генералами, которыми вряд ли можно в большинстве своем гордиться. Но за все ошибки вместе с командирами в зоне боевых действий в полной мере отвечает и тот, кто их взрастил. Наших генералов вырастило руководство Минобороны и Генштаба — больше некому. Шойгу и Герасимов в тонкостях освоили высокое штабное искусство выдвигать преданных и бесталанных.

По мере накопления подлинного военного опыта в армии начали выдвигаться более инициативные командиры. Но любое личное мнение в глазах командования (да и любого гражданского топ-менеджера командного типа) — признак соперника. И неумелое командование отправляло иных командиров в опалу.

Надо сказать, Пригожин, в отличие от МО, постоянно искал талантливых и самостоятельных для своего войска. Были и предложения недовольным генералам идти к нему командующими. Один из них известен — отправленный в отставку с должности замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению генерал-полковник Михаил Мизинцев стал заместителем командующего ЧВК «Вагнер». Этот генерал принимал участие в разработке операций в Сирии и операции по взятию Мариуполя.

Источники редакции сообщали о соблазнительных предложениях, которые осенью-зимой 2022–23 годов Пригожин делал другим очень высокопоставленным командирам. Все они имели свой взгляд на СВО, а также указывали на ошибки, которые надо срочно исправлять.

Все эти предложения делались открыто, Минобороны о них знало. Да и телефоны прослушивались полностью. Теперь, после низвержения падшего демона в гражданской кепке, у руководства МО и Генштаба появилась возможность возложить на оппонентов дополнительную ответственность за близкие контакты с ним. Чем бы ни закончилось следствие по делу об измене, при распределении ролей и участков фронта теперь будут иметь в виду мнимую «ненадежность» слишком самостоятельных генералов.

После путча руководство МО — реальный бенефициар событий вместе с Лукашенко. Хотя в самой армия настроения разные и претензии к руководству министерства, о которых говорил Пригожин, никуда не делись. Ведь кто-то должен был доложить Путину в августе прошлого года, что войска истощены, что происходит на самом деле в Харьковской и Херсонской областях.

Кто-то должен был сказать Путину, что частичная мобилизация запоздала… И много чего еще следовало бы сказать. И вот за эту номенклатурную робость войска расплатились тем, что произошло осенью.

Такова логика фронтовиков, Z-блогеров и всех ультранационалистов, грезящих победой над Украиной. Эта логика и создала бунту Пригожина моральную опору и поддержку. Telegram — не Центральное телевидение, здесь многие фронтовики, в том числе очень авторитетные, выступили против критики ЧВК «Вагнер».

Была ли у Евгения Пригожина опора среди вырастивших его силовиков? Моральную поддержку они могли выказывать в процессе корпоративной борьбы с военными за ресурсы и влияние, но следствие вряд ли уличит кого-то из чекистов и разведчиков в сочувствии. Эмоции в этой среде не протоколируются, а контроль приватных разговоров — функционал самих собеседников. Но если в ближайшие пару недель Пригожин не свернет в России дела и не умотает в положенную ему ссылку, это будет очень плохой сигнал для всей страны. Значит, президент не контролирует кризис в полной мере, есть и другие силы.

К тому же у Пригожина остались африканские активы, о которых мы писали, а они не смогут быстро, без борьбы и отчаянной торговли перейти к какому-нибудь более достойному сыну Отечества. Это предмет будущих, весьма сложных договоренностей. Пропустят ли эти переговоры разведка, контрразведка и их военные коллеги под крышей МИД и посольств? Как к этому отнесутся африканские царьки, которые нашли с Пригожиным общий язык и общие интересы?

Да, конечно, все значимые игроки сегодня за Путина горой. Ну еще бы! А вот поддерживают ли они Шойгу и Герасимова? Ведь ни слова поддержки коллегам за полгода непрерывных оскорблений не прозвучало.

В ФСБ, Следственном комитете, Генпрокуратуре и других силовых ведомствах чувствуют, что карьера Шойгу под вопросом. Неизвестно, захочет ли Путин использовать его во время выборов 2024 года. Ведь фронтовики, их семьи, друзья и близкие авторитета в нем не видят, а это — серьезная группа избирателей, чье влияние среди народа растет как на дрожжах. А в окопах у военных немало новых, опаленных порохом авторитетов, и в борьбе за умы избирателей это скорее соперники министра обороны, чем опора. Так что Шойгу теперь невозможно представить как «преемника» и сложно — доверенным лицом.

И ведь на чью-то поддержку мятежники ставили. Все поведение Пригожина в последние дни говорит о том, что она скорее всего есть. Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил 6 июля: «Предательские действия руководства ЧВК «Вагнер» поставили Россию на грань гражданского конфликта». В тот же день руководитель внешней разведки Нарышкин с цитатами из Лукиана рассказал читателям «Комсомолки» о пагубности внутренних раздоров на примере Гражданской войны. Я их, конечно, почитал, но осадок остался.

Но если же урок все-таки усвоен, то эксперимент со странным силовиком из частного сектора Пригожиным закончен. И в России остался теперь последний крупный политик с собственным преданным войском — Кадыров. Однако, как и ЧВК «Вагнер», власти Чечни полностью зависят от бюджетного финансирования из Москвы.

Существует ли для Евгения Пригожина возможность вернуться под крыло Путина? Для этого необходимы какие-то экстраординарные усилия. Не случайно сегодня военные обсуждают использование по прямому назначению подлинных основателей «Вагнера» — военных разведчиков.

Одна из задач советского, украинского и российского спецназа — диверсии в тылу врага и ликвидация политических лидеров. Если «Вагнер» сумеет сделать что-нибудь на территории Украины, например, то, что на территории России сумел, по его словам, сделать глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, то может попытаться выклянчить себе справку о реабилитации. Хотя даже в таком случае гарантии нет: весь этот «оркестр» можно организовать и без прежнего хозяина.

Валерий Ширяев, «Новая газета»

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