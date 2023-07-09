Молодой белорусский вратарь подписал контракт с командой НХЛ 9.07.2023, 11:35

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Алексей Колосов

Базовый оклад составит $832,5 тысячи.

21-летний голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов подписал трехлетний контракт с «Филадельфией Флайерз» из Национальной хоккейной лиги, сообщает BYsport.

По соглашению с «летчиками» базовый оклад Алексея составит 832,5 тысячи долларов. Еще 92,5 тысячи предусмотрены в качестве бонусов. В случае высылки в фарм-клуб годовая зарплата уменьшится многократно до 80 тысяч.

Будет ли играть Колосов в «Филадельфии» — вопрос. Он не раз заявлял, что хочет продолжить карьеру в «Динамо». Агент хоккеиста Алеша Пилко сообщил, что его клиент «начнет и завершит сезон в составе минского «Динамо».

Также в клубе заявляют, что «Филадельфии» пока не нужен приезд Колосова. Он может продолжать развивать свою игру в КХЛ, а «Флайерз» могут просто одолжить его обратно в его команду и он тогда действительно дебютирует на профессиональном уровне в следующем сезоне.

Кроме того, россиянин Иван Федотов, пропустивший сезон-2022/23 из-за службы в армии, вчера подписал контракт на два года с ЦСКА и не собирается играть за «летчиков».

Но если Алексей Колосов заиграет за «Филадельфию», он станет 15-м белорусским хоккеистом в главной хоккейной лиге мира с 1992 года. В прошлом сезоне в НХЛ играли Егор Шарангович («Нью-Джерси»), Алексей Протас («Вашингтон») и два матча за «Аризону» провел Владислав Колячонок.

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