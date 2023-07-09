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Это сокровище: шесть лучших скрытых функций iPhone

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  • 9.07.2023, 11:47
  • 1,746
Это сокровище: шесть лучших скрытых функций iPhone

Многие о них даже и не слышали.

Apple имеет много полезных функций, отмена текстовых сообщений и электронных писем, вырезание объектов из ваших фото, но это популярные вещи, а как насчет тех, о которых вы, возможно, никогда не слышали?

iPhone содержит скрытые функции и лайфхаки, которые могут сделать использование устройства Apple намного проще и интереснее, возможно благодаря им iPhone считается одним из лучших гаджетов, пишет nv.ua.

Переводите текст и конвертируйте валюту в программе Камера

Если вы находитесь за границей, предустановленное приложение Камера станет вашим лучшим ассистентом в iOS 16.

Это потому, что она имеет важные функции: языковой перевод и конвертацию валют в реальном времени.

Чтобы перевести, откройте камеру и наведите ее на текст на другом языке.

Чтобы конвертировать валюту, наведите курсор на цифру в другой валюте.

Завершите телефонный звонок или звонок FaceTime с помощью Siri

Siri действительно может быть вашим виртуальным помощником, она уже делает много вещей, такие как отправить текстовое сообщение, или воспроизводит музыку, а сейчас она может еще и положить трубку.

В «Настройках» перейдите в «Siri & Search» и сначала убедитесь, что «Слушать «Hey Siri» включен. Перейдите к этому параметру и включите Завершение вызова. Во время телефонного разговора или видеочата FaceTime просто скажите «Hey Siri» и попросите ее завершить ваш текущий звонок.

Safari в фоновом режиме

Пользователи могут коснуться ссылки в Safari двумя пальцами и автоматически открыть ее в фоновом режиме для дальнейшего чтения. В статьях с достаточно большим количеством обратных ссылок, например Wikipedia это станет отличным способом переключения между вкладками.

Во время просмотра Интернета, будь то статьи или просто поиск рецептов, кто-то может изъявить желание просмотреть ссылку позже.

Спрячьте альбомы

Программа «Фотографии» уже давно предлагает возможность скрывать фотографии в папке, начиная с iOS 16 вы можете скрыть папки, они будут блокироваться автоматически. Папки могут быть заблокированы с помощью Face ID, Touch ID или пароля.

Вспышка для оповещений

В iPhone есть малоизвестная функция, которая дает пользователям понять, что им пришло оповещение. Светодиодную вспышку iPhone можно настроить на мигание для уведомлений, таких как уведомления и другие оповещения.

Откройте приложение Настройки, прокрутите вниз и коснитесь Специальные возможности. Коснитесь Аудио/видео, затем прокрутите вниз и включите светодиодную вспышку для уведомлений.

Таймер

Чтобы воспользоваться этой функцией, откройте приложение «Часы» и выберите «Таймер». Внизу коснитесь «Остановить воспроизведение» — это отлично для тех, кто хочет заснуть под любимый расслабляющий саундтрек, но не хочет, слушать его всю ночь.

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