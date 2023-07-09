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Наталья Радина: Они оба в агонии — и Путин, и Лукашенко

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  • 9.07.2023, 11:57
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Наталья Радина: Они оба в агонии — и Путин, и Лукашенко
Наталья Радина

Нужно принимать жесткие меры.

В отношении российского и белорусского диктаторов сейчас наступает время решительных сценариев.

Об этом в интервью Studio X-97 рассказала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Ведущий — Евгений Климакин.

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— Скоро состоится саммит в Вильнюсе. Какие ожидания?

— Хотел бы еще поговорить о ядерном оружии. Каковы риски, что в Беларуси начнется использование этого всего?

— Во-первых, сейчас нужно понять, есть ли это ядерное оружие на территории Беларуси. Предполагается, что оно должно прибыть на территории страны как раз в этом месяце, в июле. Лукашенко заявил, что оно уже там есть. Мы знаем, что готовились еще старые советские хранилища для размещения этих ядерных ракет. Назывались Брестская и Гомельская области. Это неподалеку от границы с Украиной. Я думаю, что эти ракеты наверняка будут на территории Беларуси. Будут ли их использовать — это вопрос. В любом случае они будут использоваться для ядерного шантажа как Украины, так и стран Запада, это совершенно очевидно. Кто будет ими управлять? Россия заявляет, что они будут находиться исключительно под их контролем. Лукашенко неоднократно говорил, что он также будет принимать участие в применении этого оружия. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас еще и размещение ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси создает дополнительную угрозу. Например, американский историк Юрий Фельштинский считает, что ЧВК «Вагнер» может захватить эти ядерные ракеты на территории страны с молчаливого согласия Путина и Лукашенко, а затем применить их как против Украины, так и против стран Запада. И якобы в этой ситуации Путин и Лукашенко могут сказать: «Ну, извините, мы же не знали. Это же бандиты захватили ракеты и пальнули».

Конечно, кажется, что это какая-то очень конспирологическая версия, но с другой стороны, кто мог год назад предположить, что на территории Беларуси будут эти ядерные ракеты размещать, кто полтора года назад мог предположить, что с территории Беларуси в Украину войдут российские войска? Сейчас время осуществления самых безумных сценариев.

— А еще, учитывая тот факт, что Лукашенко уже в агонии.

— Они оба в агонии: и Путин, и Лукашенко. Поэтому они, конечно, могут пойти на самые чудовищные шаги, и в мире это должны четко осознавать. Потому что если их не остановить сейчас, то сценарии, действительно, могут быть самые разные. И в этой ситуации необходима, конечно, жесткая реакция со стороны как Евросоюза, так и США, в целом со стороны НАТО. Уже невозможны какие-то просто слова обеспокоенности происходящим, нужно принимать жесткие меры.

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