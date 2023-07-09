Пионтковский объяснил, почему командиров «Азова» вернули в Украину именно сейчас 9.07.2023, 12:08

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Начинается заключительная историческая битва.

После освобождения из российского плена командиров из «Азовстали», шла речь о том, что в Турции они пробудут до победы Украины в войне с РФ.

Почему им позволили вернуться в Украину прямо сейчас, и чем будут заниматься дальше командиры «Азова», рассказал известный политический эксперт Андрей Пионтковский.

Публицист так ответил на вопрос о дальнейшей судьбе командиров «Азова»: «Да, конечно же, будут воевать. Конечно, будут воевать и примут участие в заключительной исторической битве, которая продолжается несколько столетий за полное освобождение Украины от орды и ее модификаций (российской империи, Советского Союза и путинской агрессии)».

Также Пионтковский напомнил о страхе Запада перед свержением Путина и развалом РФ: «События последних дней, решения последних дней и, я уверен, что триумфальным будет завершение этой серии проукраинских решений на саммите НАТО, положат конец вот той «партии» внутри США, которая объясняла свою угодническую позицию по отношению к Путину фразой «давайте не провоцировать Путина, а то он что-то страшное сделает».