закрыть
9 июля 2023, воскресенье, 12:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пионтковский объяснил, почему командиров «Азова» вернули в Украину именно сейчас

  • 9.07.2023, 12:08
  • 2,968
Пионтковский объяснил, почему командиров «Азова» вернули в Украину именно сейчас

Начинается заключительная историческая битва.

После освобождения из российского плена командиров из «Азовстали», шла речь о том, что в Турции они пробудут до победы Украины в войне с РФ.

Почему им позволили вернуться в Украину прямо сейчас, и чем будут заниматься дальше командиры «Азова», рассказал известный политический эксперт Андрей Пионтковский.

Публицист так ответил на вопрос о дальнейшей судьбе командиров «Азова»: «Да, конечно же, будут воевать. Конечно, будут воевать и примут участие в заключительной исторической битве, которая продолжается несколько столетий за полное освобождение Украины от орды и ее модификаций (российской империи, Советского Союза и путинской агрессии)».

Также Пионтковский напомнил о страхе Запада перед свержением Путина и развалом РФ: «События последних дней, решения последних дней и, я уверен, что триумфальным будет завершение этой серии проукраинских решений на саммите НАТО, положат конец вот той «партии» внутри США, которая объясняла свою угодническую позицию по отношению к Путину фразой «давайте не провоцировать Путина, а то он что-то страшное сделает».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец