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Найдены самые дешевые однокомнатные квартиры в пределах первого кольца в Минске

  • 9.07.2023, 12:17
Найдены самые дешевые однокомнатные квартиры в пределах первого кольца в Минске

Как они выглядят и сколько стоят?

Можно ли найти бюджетные однушки недалеко от центральной части города? Да. В подборку realt.by вошли пять квартир дешевле 50 тысяч долларов. Как они выглядят и сколько стоят.

Улица Андреевская (Партизанский район)

В пятиэтажке 1970 года постройки на Андреевской, 3/2 продается квартира. Она находится на третьем этаже и занимает 33,93 м². Кухня — 5,81 м².

В 2019 году в доме был выполнен капитальный ремонт с заменой коммуникаций. Установлены приборы учета воды и газа. Здесь есть открытый балкон на всю длину комнаты и совмещенный санузел. В квартире остаются мебель и техника. На полу лежит доска, в санузле - плитка.

В 10 минутах ходьбы располагается станция метро «Площадь Победы», еще ближе - «Пролетарская».

Квартира стоит 48 500 долларов. Цена «квадрата» - 1 429 долларов.

Улица Пулихова (Партизанский район)

На последнем пятом этаже дома на Пулихова, 3 продается однокомнатная квартира. Пятиэтажку построили в 1962 году. Общая площадь квартиры —29,6 м², из них 5,8 м² — кухня.

Капремонт дома был завершен в 2019 году. Крышу полностью перекрывали. В квартире нет балкона, но закреплено место в подвале. В однушке совмещенный санузел, на полу тут и в коридоре лежит плитка, в комнате — ковролин, в кухне — линолеум. Остается после продажи встроенная кухня, холодильник, плита, стиральная машина, стол, стулья, диван, шкаф, полки, стол, шкафчики для обуви.

В шаговой доступности находится парк Горького. До нескольких станций метро всего 10 минут ходьбы.

Цена квартиры — 50 тысяч долларов. «Квадрат» обойдется в 1 689 долларов.

Улица Пулихова (Партизанский район)

В том же доме, что и предыдущая квартира, на Пулихова, 3 на последнем этаже также продается однушка в 31,1 м² с кухней в 5,9 м².

Дом после капитального ремонта. Квартира практически пустая. Тут есть открытый балкон, совмещенный санузел, облицованный плиткой.

В шаговой доступности находится парк Горького. В десяти минутах ходьбы - станция метро «Октябрьская».

Квартира стоит 48 тысяч долларов. Метр — 1 543 доллара.

Улица Захарова (Партизанский район)

На первом этаже пятиэтажки 1964 года постройки на Захарова, 77/А продается однушка в 33,5 м², кухня занимает 7,2 м².

В квартире есть раздельный санузел. Однушка идет без балкона. На полу лежит плитка и ламинат.

Станция метро «Пролетарская» находится десяти минутах ходьбы от дома.

Квартира стоит 47 500 долларов. «Квадрат» — 1 418 долларов.

Улица Амураторская (Центральный район)

Двухэтажный дом на Амураторской, 2 был построен в 1957 году. Там на первом этаже продается однушка площадью в 33,4 м². Кухня занимает 7,6 м².

В квартире простой ремонт, стоят деревянные окна. На полу лежат деревянные доски, что спрятаны за линолеумом. Полностью заменены трубы, частично заменена проводка. В квартире остаются шкафы. Санузел — совмещенный.

Станция метро «Молодежная» располагается в 5 минутах ходьбы от дома.

Стоит однушка 41 500 долларов, метр обойдется в 1 243 доллара.

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